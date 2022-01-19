Песков назвал уровень инфляции в России неприемлемым

Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев

Уровень инфляции в России не является приемлемым, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с прессой.

«Давят внешние факторы, внутренние факторы – прежде всего инфляционные, которые прежде всего привели инфляцию к тому уровню, который есть. Ни для кого этот уровень не является приемлемым, поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов и вернуть инфляцию к целевым показателям», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, и правительство, и Центробанк справляются с основополагающей задачей по поддержанию микро- и макростабильности в экономике, пишут «Ведомости».

«Рубль то же самое. Рубль – это валюта, может быть волатильность, тоже могут быть негативные факторы, которые оказывают влияние. Но в этом как раз заключается ежедневная скрупулезная и очень ответственная работа перечисленных мной правительства и Центробанка по поддержанию макроэкономической стабильности», — заключил Песков.

По информации Росстата, представленной в конце декабря, инфляция в России в 2021 году составила 8,39%. Это рекордный показатель с 2015 года, когда рост цен достигал 12,9%. Продовольственные товары за прошлый год подорожали на 10,62%, непродовольственные — на 8,58%, а услуги — на 4,98%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.01.2022, 20:30
    Гость: При СССР рубль валютой не был,

    Поэтому и купить на него мало что можно было , даже символическую колбасу по 2.20 и то порой было трудно достать в километровой очереди и калоши тоже ( хорошие).

  3. 19.01.2022, 20:15
    Гость: Правильно!

    Атомные ледоколы продолжают строить, ядерные подводные лодки и мосты продолжают клепать, космические корабли продолжают полёты в космосе, бандюков продолжают сажать по зонам, а здесь, какой-то негодяй в России "нарисовал" инфляцию.

  4. 19.01.2022, 20:01
    Гость: правильному

    как ни странно но ты прав Действительно в Канаде жить лучше чем здесь и тамошняя туалетная бумага лучше И намного Сам пробовал Много раз бывал в Канаде и мне там очень нравится С удовольствием пожил бы в этой чудесной стране

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