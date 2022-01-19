Песков назвал уровень инфляции в России неприемлемым
Уровень инфляции в России не является приемлемым, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с прессой.
«Давят внешние факторы, внутренние факторы – прежде всего инфляционные, которые прежде всего привели инфляцию к тому уровню, который есть. Ни для кого этот уровень не является приемлемым, поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов и вернуть инфляцию к целевым показателям», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
По его словам, и правительство, и Центробанк справляются с основополагающей задачей по поддержанию микро- и макростабильности в экономике, пишут «Ведомости».
«Рубль то же самое. Рубль – это валюта, может быть волатильность, тоже могут быть негативные факторы, которые оказывают влияние. Но в этом как раз заключается ежедневная скрупулезная и очень ответственная работа перечисленных мной правительства и Центробанка по поддержанию макроэкономической стабильности», — заключил Песков.
По информации Росстата, представленной в конце декабря, инфляция в России в 2021 году составила 8,39%. Это рекордный показатель с 2015 года, когда рост цен достигал 12,9%. Продовольственные товары за прошлый год подорожали на 10,62%, непродовольственные — на 8,58%, а услуги — на 4,98%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Поэтому и купить на него мало что можно было , даже символическую колбасу по 2.20 и то порой было трудно достать в километровой очереди и калоши тоже ( хорошие).
Даже в Эстонии лучше и пенсионерам в том числе .
Атомные ледоколы продолжают строить, ядерные подводные лодки и мосты продолжают клепать, космические корабли продолжают полёты в космосе, бандюков продолжают сажать по зонам, а здесь, какой-то негодяй в России "нарисовал" инфляцию.
как ни странно но ты прав Действительно в Канаде жить лучше чем здесь и тамошняя туалетная бумага лучше И намного Сам пробовал Много раз бывал в Канаде и мне там очень нравится С удовольствием пожил бы в этой чудесной стране
он - пиявка.