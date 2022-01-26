Впервые за полгода курс евро превысил 90 рублей

19:48 26.01.2022

Курс евро вырос на 1,25 рубля (рост на 1,45% за день), до 90,097 рубля по состоянию на 18:40 по Москве. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В то же время курс доллара вырос на 1,27 рубля (рост на 1,64%) — до 80 рублей.

Рубль снижается к евро и доллару на фоне роста геополитических рисков. Сегодня, 26 января, посольство США на Украине предложило находящимся там американцам подумать над немедленным отъездом из страны. «Государственный департамент в распоряжении от 23 января приказал членам семей сотрудников посольства, а также работающим по контракту в миссии покинуть посольство в Киеве из-за угрозы российского военного вмешательства. Американским гражданам на Украине следует уже сейчас рассматривать возможность выезда из страны регулярным или частным транспортом», — отмечается в релизе организации.

Обострение конфликта происходит на фоне переговоров России, США и НАТО по гарантиям безопасности. В середине декабря 2021 года Москва передала Вашингтону и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. По информации CNN, письменный ответ США на предложения России по гарантиям безопасности может быть отправлен уже 26 января.