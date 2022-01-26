Впервые за полгода курс евро превысил 90 рублей
Курс евро вырос на 1,25 рубля (рост на 1,45% за день), до 90,097 рубля по состоянию на 18:40 по Москве. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
В то же время курс доллара вырос на 1,27 рубля (рост на 1,64%) — до 80 рублей.
Рубль снижается к евро и доллару на фоне роста геополитических рисков. Сегодня, 26 января, посольство США на Украине предложило находящимся там американцам подумать над немедленным отъездом из страны. «Государственный департамент в распоряжении от 23 января приказал членам семей сотрудников посольства, а также работающим по контракту в миссии покинуть посольство в Киеве из-за угрозы российского военного вмешательства. Американским гражданам на Украине следует уже сейчас рассматривать возможность выезда из страны регулярным или частным транспортом», — отмечается в релизе организации.
Обострение конфликта происходит на фоне переговоров России, США и НАТО по гарантиям безопасности. В середине декабря 2021 года Москва передала Вашингтону и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. По информации CNN, письменный ответ США на предложения России по гарантиям безопасности может быть отправлен уже 26 января.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Галоши уже тоже начали дорожать - на носу весенняя распутица.
- А на одной передаче Соловьёва пляску учинил. Весь телецентр сбежался, а он с речью выступил "О вреде свободно конвертируемой валюты". Потребовал все доллары сдать.
- Ну и как? Сговорил, сдали!
Крылатые фразы из фильма "Максим Перепелица"
ПОСЛЕ ОТЖИМА КРЫМА БЫЛО ВЕСЕЛЕЕ:
«Лично я свои деньги не побежала никуда перекладывать по 35 рублей – это безумие! И мне очень жалко людей, которые покупают доллар за 35 рублей, потому что вероятность, что они потеряют свои деньги, – большая»
Юлия Цепляева
директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка
31 января 2014
помнится несколько лет назад один смешной чувак обещал сделать рубль мировой валютой Правда-пока резервной Ну типа-доллар евро и рубль где-то рядом И где этот мечтатель и фантазер и где сейчас рубль Оба в одном месте из 4-х букв
Какая глубокая мысль ...но почему то у других этот факт вопросов не вызывает.