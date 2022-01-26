Впервые за полгода курс евро превысил 90 рублей

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Курс евро вырос на 1,25 рубля (рост на 1,45% за день), до 90,097 рубля по состоянию на 18:40 по Москве. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В то же время курс доллара вырос на 1,27 рубля (рост на 1,64%) — до 80 рублей.

Рубль снижается к евро и доллару на фоне роста геополитических рисков. Сегодня, 26 января, посольство США на Украине предложило находящимся там американцам подумать над немедленным отъездом из страны. «Государственный департамент в распоряжении от 23 января приказал членам семей сотрудников посольства, а также работающим по контракту в миссии покинуть посольство в Киеве из-за угрозы российского военного вмешательства. Американским гражданам на Украине следует уже сейчас рассматривать возможность выезда из страны регулярным или частным транспортом», — отмечается в релизе организации.

Обострение конфликта происходит на фоне переговоров России, США и НАТО по гарантиям безопасности. В середине декабря 2021 года Москва передала Вашингтону и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. По информации CNN, письменный ответ США на предложения России по гарантиям безопасности может быть отправлен уже 26 января.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.01.2022, 01:47
    Гость: профессор Преображенский

    - А на одной передаче Соловьёва пляску учинил. Весь телецентр сбежался, а он с речью выступил "О вреде свободно конвертируемой валюты". Потребовал все доллары сдать.
    - Ну и как? Сговорил, сдали!
    Крылатые фразы из фильма "Максим Перепелица"

  3. 27.01.2022, 01:39
    Гость: профессор Преображенский

    ПОСЛЕ ОТЖИМА КРЫМА БЫЛО ВЕСЕЛЕЕ:
    «Лично я свои деньги не побежала никуда перекладывать по 35 рублей – это безумие! И мне очень жалко людей, которые покупают доллар за 35 рублей, потому что вероятность, что они потеряют свои деньги, – большая»
    Юлия Цепляева
    директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка
    31 января 2014

  4. 27.01.2022, 00:55
    Гость: дан

    помнится несколько лет назад один смешной чувак обещал сделать рубль мировой валютой Правда-пока резервной Ну типа-доллар евро и рубль где-то рядом И где этот мечтатель и фантазер и где сейчас рубль Оба в одном месте из 4-х букв

  5. 26.01.2022, 23:09
    Гость: Почему-то всегда рискует именно рубль.

    Какая глубокая мысль ...но почему то у других этот факт вопросов не вызывает.

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