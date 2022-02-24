Бывшие лидеры стран Европы ушли из совета директоров российских компаний

20:34 24.02.2022

Трое бывших лидеров европейских государств, которые входили в советы директоров или наблюдательные советы российских компаний, заявили о выходе из них.

Все иностранцы по личному заявлению покинули наблюдательный совет Сбербанка с 24 февраля. Об этом говорится на странице наблюдательного совета на сайте банка. Независимые директора Эско Ахо (бывший премьер-министр Финляндии), Надя Уэллс и Натали Брагински Мунье больше не значатся среди членов совета, пишет РБК.

Бывший премьер Италии Маттео Ренци покинул совет директов «Делимобиля».

Экс-канцлер Австрии Кристиан Керн заявил о выходе из совета директоров РЖД.

«Сегодня в утренние часы я проинформировал органы акционерного общества «Российские железные дороги» о том, что слагаю с себя полномочия члена совета директоров с немедленным вступлением этого решения в силу», — заявил Керн. «С сегодняшнего дня РЖД действительно стали частью военной логистики. Я глубоко сожалею об этом. Мои мысли — с жертвами этой бессмысленной агрессии», — добавил Керн.

Немецкий футбольный клуб «Шальке» отказался от использования логотипа «Газпрома» из-за событий на Украине, связанных со спецоперацией российских войск. Вместо логотипа «Газпрома» спереди на футболках будет теперь написано название клуба.

«Газпром» является спонсором «Шальке» с 2007 года, контракт с клубом действует до 2025-го. Российская госкомпания платит выступающей во второй бундеслиге команде €9 млн в год.