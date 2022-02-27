Запад анонсировал новые «жесткие финансовые» санкции в отношении России

Красиво поёшь,ещё бы народ тебе верил.За 20 лет научились слушать и не верить.А риски запада россиян волнуют меньше всего и сегодня не 41й и враг не у ворот трудно втереть необходимость погибать за путинистов и абрапесколиспотакир и прочих.