Запад анонсировал новые «жесткие финансовые» санкции в отношении России
Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились о введении против России новых "жестких финансовых санкций", предусматривающих в том числе отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, пишет ТАСС.
В новом пакете санкций значатся следующие действия Запада:
- Все российские банки, которые уже попали под международные санкции, а при необходимости и другие российские банки будут отключены от SWIFT. Это остановит их деятельность по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- ЕС заморозит активы Центрального банка России. По мнению Урсулы фон дер Ляйен, это заморозит его транзакции и сделает невозможным ликвидацию активов Центробанком. Вероятно, речь идёт о заморозке всех валютных резервов и золота.
- Страны Запада отменяют "золотые паспорта", которые позволяли состоятельным россиянам и их семьям в обмен на инвестиции получать европейское гражданство, сообщает правительство Германии.
- ЕС заморозит активы российских бизнесменов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вижу свет в конце туннеля - Евросоюза
Германия локомотив Европы
Газ электричество топливо будет дороже
Продукция дороже и покупателей меньше
А кто же кормить будет не локомотивов?
куусиненов каких завезут,это они умеют...
Совершенно верно,
Это полный п...
Нет такого
Красиво поёшь,ещё бы народ тебе верил.За 20 лет научились слушать и не верить.А риски запада россиян волнуют меньше всего и сегодня не 41й и враг не у ворот трудно втереть необходимость погибать за путинистов и абрапесколиспотакир и прочих.