Запад анонсировал новые «жесткие финансовые» санкции в отношении России

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились о введении против России новых "жестких финансовых санкций", предусматривающих в том числе отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, пишет ТАСС.

В новом пакете санкций значатся следующие действия Запада:

  • Все российские банки, которые уже попали под международные санкции, а при необходимости и другие российские банки будут отключены от SWIFT. Это остановит их деятельность по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
  • ЕС заморозит активы Центрального банка России. По мнению Урсулы фон дер Ляйен, это заморозит его транзакции и сделает невозможным ликвидацию активов Центробанком. Вероятно, речь идёт о заморозке всех валютных резервов и золота.
  • Страны Запада отменяют "золотые паспорта", которые позволяли состоятельным россиянам и их семьям в обмен на инвестиции получать европейское гражданство, сообщает правительство Германии.
  • ЕС заморозит активы российских бизнесменов.
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.02.2022, 18:49
    Гость: Викторс

    Вижу свет в конце туннеля - Евросоюза
    Германия локомотив Европы
    Газ электричество топливо будет дороже
    Продукция дороже и покупателей меньше
    А кто же кормить будет не локомотивов?

  5. 27.02.2022, 17:28
    Гость: anton Д

    Красиво поёшь,ещё бы народ тебе верил.За 20 лет научились слушать и не верить.А риски запада россиян волнуют меньше всего и сегодня не 41й и враг не у ворот трудно втереть необходимость погибать за путинистов и абрапесколиспотакир и прочих.

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