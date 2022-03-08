Россия занимает первое место в мире по числу введенных санкций

Московский Кремль

Против России введено 5,5 тыс. санкций — это больше, чем против КНДР и Ирана, следует из базы данных по отслеживанию санкций Castellum.ai. После признания ДНР и ЛНР против РФ было введено около 2,8 тыс. новых ограничений. Больше всего ввела Швейцария, пишет "Коммерсант".

Лидеры по числу введенных санкций:

  • Россия — 5,5 тыс.;
  • Иран — 3,6 тыс.;
  • Сирия — 2,6 тыс.;
  • Северная Корея — 2,1 тыс.;
  • Венесуэла — 0,7 тыс.

Большая часть новых санкций против России — персональные ограничения (2,4 тыс.). Еще 343 ограничения введены против организаций.

Кто ввел больше всего санкций против России с 22 февраля:

  • Швейцария — 568 (всего — 824);
  • Евросоюз — 518 (766);
  • Франция — 512 (760);
  • Канада — 454 (908);
  • Австралия — 413 (633);
  • США — 243 (1,2 тыс.).
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.03.2022, 18:39
    Гость: Старый

    А кто-то еще пинал Хозяина мира по его тощей заднице? Когда-то это был Вьетнам, недавно был Афган... Но, судя по реакции "цивилизованного мира", Россия Хозяину еще и засадила по самые помидоры. Иначе никак эти "санкции" не объяснить.

  5. 08.03.2022, 16:20
    Гость: Анна : санкции вводят только западные страны

    на Ближнем Востоке ив Латинской Америке американцы утратили свою гегемонию.

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