Россия занимает первое место в мире по числу введенных санкций

11:20 8.03.2022

Против России введено 5,5 тыс. санкций — это больше, чем против КНДР и Ирана, следует из базы данных по отслеживанию санкций Castellum.ai. После признания ДНР и ЛНР против РФ было введено около 2,8 тыс. новых ограничений. Больше всего ввела Швейцария, пишет "Коммерсант".

Лидеры по числу введенных санкций:

Россия — 5,5 тыс.;

Иран — 3,6 тыс.;

Сирия — 2,6 тыс.;

Северная Корея — 2,1 тыс.;

Венесуэла — 0,7 тыс.

Большая часть новых санкций против России — персональные ограничения (2,4 тыс.). Еще 343 ограничения введены против организаций.

Кто ввел больше всего санкций против России с 22 февраля: