Россия занимает первое место в мире по числу введенных санкций
Против России введено 5,5 тыс. санкций — это больше, чем против КНДР и Ирана, следует из базы данных по отслеживанию санкций Castellum.ai. После признания ДНР и ЛНР против РФ было введено около 2,8 тыс. новых ограничений. Больше всего ввела Швейцария, пишет "Коммерсант".
Лидеры по числу введенных санкций:
- Россия — 5,5 тыс.;
- Иран — 3,6 тыс.;
- Сирия — 2,6 тыс.;
- Северная Корея — 2,1 тыс.;
- Венесуэла — 0,7 тыс.
Большая часть новых санкций против России — персональные ограничения (2,4 тыс.). Еще 343 ограничения введены против организаций.
Кто ввел больше всего санкций против России с 22 февраля:
- Швейцария — 568 (всего — 824);
- Евросоюз — 518 (766);
- Франция — 512 (760);
- Канада — 454 (908);
- Австралия — 413 (633);
- США — 243 (1,2 тыс.).
Комментарии читателей Оставить комментарий
А кто-то еще пинал Хозяина мира по его тощей заднице? Когда-то это был Вьетнам, недавно был Афган... Но, судя по реакции "цивилизованного мира", Россия Хозяину еще и засадила по самые помидоры. Иначе никак эти "санкции" не объяснить.
тебе же объясняют русским языком, никто еще не ушел, только грозятся.
до сих пор не сделал?
Значит первые не только в балете,есть ещё чем гордиться.
на Ближнем Востоке ив Латинской Америке американцы утратили свою гегемонию.