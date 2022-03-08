BP и Shell отказываются от российских нефти и газа

15:58 8.03.2022

Британская BP не будет заключать новые контракты на покупку российских нефти и газа, сообщает Bloomberg.

«Единственным исключением стала бы ситуация угрозы безопасности поставок энергоносителей потребителям», — заявил представитель компании.

27 февраля BP сообщила, что продаст долю в «Роснефти» и выйдет из трех совместных предприятий. Главный исполнительный директор Бернард Луни и экс-глава BP Роберт Дадли вышли из совета директоров «Роснефти», пишет РБК.

8 марта от российской нефти и участия в проектах в России отказалась британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell. Она также объявила о намерении закрыть все заправки в стране. В компании заявили, что прекратят закупки сырой нефти немедленно, а от нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ будут отказываться поэтапно.