BP и Shell отказываются от российских нефти и газа
Британская BP не будет заключать новые контракты на покупку российских нефти и газа, сообщает Bloomberg.
«Единственным исключением стала бы ситуация угрозы безопасности поставок энергоносителей потребителям», — заявил представитель компании.
27 февраля BP сообщила, что продаст долю в «Роснефти» и выйдет из трех совместных предприятий. Главный исполнительный директор Бернард Луни и экс-глава BP Роберт Дадли вышли из совета директоров «Роснефти», пишет РБК.
8 марта от российской нефти и участия в проектах в России отказалась британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell. Она также объявила о намерении закрыть все заправки в стране. В компании заявили, что прекратят закупки сырой нефти немедленно, а от нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ будут отказываться поэтапно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А в россии всё равно прут быстрее
парадокс состоит не в том что они отказываются , а в том что "мы" обеспокоены что у них будет дефицит энергоресурсов и высокие цены. Вся Европа за санкции к России , а "мы" печемся о их благополучии . Умом сие не понять.
Да, теперь они будут зарабатывать на Вас.
"Я с удовольствием буду платить за бензин 5 или 7 евро"
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Для этого нужно сначала себе машину купить. А 8 евро не помогут спасти гиганта мысли? А 10?
Болван, рост цены на бензин вызовет автоматически рост цен на всё остальное.