Минсельхоз предложил запретить экспорт пшеницы и других зерновых культур

Минсельхоз и Минпромторг предлагают с 15 марта по 30 июня запретить экспорт из России пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. О подготовке проекта такого постановления правительства "Интерфаксу" сообщили в Минсельхозе.

Россия с 1 июля 2021 года по 10 марта 2022 года экспортировала 28,1 млн тонн зерна, что на 30,3% меньше, чем годом ранее (без учета экспорта в страны ЕАЭС за январь-март).

В частности, экспорт пшеницы снизился на 30,9%, до 23 млн тонн, ячменя - на 34,7%, до 2,9 млн тонн, кукурузы - на 21,7%, до 1,8 млн тонн.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 15.03.2022, 01:35
    Гость: Российский

    Ну, зачем ему ледокол? Он же втайне(как и вся Европа)на российский газ расчитывает(а куда им деться-то).

  4. 15.03.2022, 01:15
    Гость: Европейскому пропитому буржую

    Вы мастерски научились вывозить туалетную зелень, но ни один атомный ледокол вам даже не потянуть!!!

Все комментарии (18)
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© KM.RU, Александра Воздвиженская
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