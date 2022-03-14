Минсельхоз предложил запретить экспорт пшеницы и других зерновых культур
Минсельхоз и Минпромторг предлагают с 15 марта по 30 июня запретить экспорт из России пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. О подготовке проекта такого постановления правительства "Интерфаксу" сообщили в Минсельхозе.
Россия с 1 июля 2021 года по 10 марта 2022 года экспортировала 28,1 млн тонн зерна, что на 30,3% меньше, чем годом ранее (без учета экспорта в страны ЕАЭС за январь-март).
В частности, экспорт пшеницы снизился на 30,9%, до 23 млн тонн, ячменя - на 34,7%, до 2,9 млн тонн, кукурузы - на 21,7%, до 1,8 млн тонн.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Почему только с 15 марта по 30 июня, надо навсегда.
уже!
теперь "голодомор" обеспечен-при чем реальный а не показушный.
Ну, зачем ему ледокол? Он же втайне(как и вся Европа)на российский газ расчитывает(а куда им деться-то).
Вы мастерски научились вывозить туалетную зелень, но ни один атомный ледокол вам даже не потянуть!!!
Ссылки в студию. Или опять(как и почти всегда) эффект ОБС?