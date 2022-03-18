Набиуллина выступила против ручного регулирования цен на товары

18:48 18.03.2022

Сильно выросшие в конце февраля и начале марта цены на товары могут снизиться по мере охлаждения ажиотажного спроса, введение же ручного регулирования цен может привести к дефициту товаров, полагает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Ускорение инфляции в конце февраля - начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего, во внепродовольственном сегменте. Люди активно покупали бытовую технику, автомобили, электронику, мебель, опасаясь, что ассортимент и доступность сильно сократятся из-за введенных санкций, ухода некоторых иностранных компаний с рынка и ослабления рубля. На второй неделе марта потребительский ажиотаж несколько снизился. Еще один сегмент, где наблюдается высокая потребительская активность, это продукты длительного хранения: крупа, мука, макароны, сахар. Большая часть таких товаров производится в России и из отечественного сырья. Запасов этих продуктов достаточно, их производство продолжается. По мере охлаждения ажиотажного спроса их ценовая динамика нормализуется, цены на отдельные товары могут даже снизиться", - приводит ее слова "Интерфакс".

Набиуллина отметила, что внутренний спрос есть, потребность в товарах сохраняется. В условиях сокращения импорта и закрытия части внешних рынков этот спрос будет перенаправляться на российскую продукцию.

"В текущей ситуации крайне важно как можно скорее восстановить предложение. Компании уже начали поиск новых возможностей, новых рынков сбыта, новых поставщиков оборудования, технологий, комплектующих для производства. Если раньше выпуск отдельных товаров был нерентабелен внутри страны, то теперь он становится более интересным для бизнеса", - сказала она.

Такая перестройка, по словам председателя, неизбежно сопровождается изменением относительных цен в экономике и временным повышением инфляции.

"Важно не вводить ручное регулирование цен, их искусственное сдерживание неминуемо приведет к дефициту и снижению качества продукции. Подчеркну, административные меры регулирования цен замедлят скорость адаптации экономики к новым условиям", - отметила также Набиуллина.