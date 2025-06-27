США отменят несколько ограничительных торговых мер против Китая
Соединенные Штаты отменят некоторые ограничительные меры в отношении Китая в результате договоренностей, достигнутых на торговых переговорах двух стран. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.
"Китай на законных основаниях одобрит соответствующие требованиям заявки на экспорт контролируемых товаров, Соединенные Штаты в свою очередь отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая", - цитирует ТАСС заявление ведомства.
Отмечается, что после лондонской встречи переговорщики Китая и США поддерживали тесную связь. Недавно стороны "дополнительно согласовали детали рамок соглашения".
Пекин ожидает, что США и Китай пойдут навстречу друг другу, будут следовать важному консенсусу глав двух государств и требованиям, озвученным в ходе их телефонного разговора от 5 июня. Китайская сторона надеется, что Пекин и Вашингтон будут укреплять консенсус, сокращать недопонимание, развивать сотрудничество и совместно содействовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию торгово-экономических отношений двух стран.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 25 июня заключили новое торговое соглашение с Китаем.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Гренландию.
и куда россиянам бежать от такой радости?
никакой разницы, тот поставлял патриоты и этот поставляет
Этот рыжий хуже бидона, ...
Не хуже.Бидон был упертый одуревший агрессивный маразматик,...А Трамп - престарелый,но пока еще разумный Барыган,верящий в свой вполне успешный по-жизни бараганский бизнес.Но он не Идиет.И у него 12 мнуков.Его надо давить морально.
хуже бидона, вся его антивоенная риторика - попытка навешать кремлю лапшу на башни. Передает 5 батарей патриотов бандерам. Бить ЯО по хохлам и срочно.