США отменят несколько ограничительных торговых мер против Китая

Соединенные Штаты отменят некоторые ограничительные меры в отношении Китая в результате договоренностей, достигнутых на торговых переговорах двух стран. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

"Китай на законных основаниях одобрит соответствующие требованиям заявки на экспорт контролируемых товаров, Соединенные Штаты в свою очередь отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая", - цитирует ТАСС заявление ведомства.

Отмечается, что после лондонской встречи переговорщики Китая и США поддерживали тесную связь. Недавно стороны "дополнительно согласовали детали рамок соглашения".

Пекин ожидает, что США и Китай пойдут навстречу друг другу, будут следовать важному консенсусу глав двух государств и требованиям, озвученным в ходе их телефонного разговора от 5 июня. Китайская сторона надеется, что Пекин и Вашингтон будут укреплять консенсус, сокращать недопонимание, развивать сотрудничество и совместно содействовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию торгово-экономических отношений двух стран.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 25 июня заключили новое торговое соглашение с Китаем.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 27.06.2025, 14:18
    Гость: Слово и Дело

    Этот рыжий хуже бидона, ...
    Не хуже.Бидон был упертый одуревший агрессивный маразматик,...А Трамп - престарелый,но пока еще разумный Барыган,верящий в свой вполне успешный по-жизни бараганский бизнес.Но он не Идиет.И у него 12 мнуков.Его надо давить морально.

  5. 27.06.2025, 12:54
    Гость: Этот рыжий

    хуже бидона, вся его антивоенная риторика - попытка навешать кремлю лапшу на башни. Передает 5 батарей патриотов бандерам. Бить ЯО по хохлам и срочно.

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