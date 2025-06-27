США отменят несколько ограничительных торговых мер против Китая

11:51 27.06.2025

Соединенные Штаты отменят некоторые ограничительные меры в отношении Китая в результате договоренностей, достигнутых на торговых переговорах двух стран. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

"Китай на законных основаниях одобрит соответствующие требованиям заявки на экспорт контролируемых товаров, Соединенные Штаты в свою очередь отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая", - цитирует ТАСС заявление ведомства.

Отмечается, что после лондонской встречи переговорщики Китая и США поддерживали тесную связь. Недавно стороны "дополнительно согласовали детали рамок соглашения".

Пекин ожидает, что США и Китай пойдут навстречу друг другу, будут следовать важному консенсусу глав двух государств и требованиям, озвученным в ходе их телефонного разговора от 5 июня. Китайская сторона надеется, что Пекин и Вашингтон будут укреплять консенсус, сокращать недопонимание, развивать сотрудничество и совместно содействовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию торгово-экономических отношений двух стран.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 25 июня заключили новое торговое соглашение с Китаем.