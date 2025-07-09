Силуанов отчитался о выполнении всех соцобязательств бюджета в 2024 году

16:23 9.07.2025

Министр финансов Антон Силуанов сообщил о выполнении всех социальных обязательств, запланированных федеральным бюджетом на прошлый год, пишет РИА Новости.

"Все обязательства, которые мы планировали, перед гражданами выполнены", — заявил он во время выступления в Госдуме.

При подготовке бюджетной политики на 2024 год были определены следующие задачи: