Силуанов отчитался о выполнении всех соцобязательств бюджета в 2024 году

Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин

Министр финансов Антон Силуанов сообщил о выполнении всех социальных обязательств, запланированных федеральным бюджетом на прошлый год, пишет РИА Новости.

"Все обязательства, которые мы планировали, перед гражданами выполнены", — заявил он во время выступления в Госдуме.

При подготовке бюджетной политики на 2024 год были определены следующие задачи:

  • Полное исполнение всех соцобязательств.
  • Технологическое развитие и улучшение инфраструктуры страны.
  • Обеспечение нужд армии и потребностей оборонной промышленности для достижения целей СВО, помощь семьям участников спецоперации.
  • Поддержка регионов и интеграция новых российских субъектов в общую бюджетную систему.
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.07.2025, 19:24
    Гость: Nic

    Да, вот раньше здорово было:
    Паспортов нет и из деревни никуда не денешься.А щас распустился народ - ему, видите ли, в городе захотелось жить, это вам не израиловка кибуццная.
    .Школу содержать из-за 2-3-х учеников некошерно.

  2. 09.07.2025, 17:30
    Гость: Александр С.

    А было ли в докладе этого богоизбранного одним из главных достижений названо закрытие сотен сельских школ в России? Президент его бы за это обязательно наградил орденом Иуды I степени.
    И, кстати, почему для награждения высших чиновников РФ ещё не используется этот орден? Было бы так кошерно.
    Ботам бы из берлина, юляшам и прочим ботам под прикрытием - любителям присваивать чужие ники - такое награждение точно бы понравилось. Для них оно пахнет премией.

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