Силуанов отчитался о выполнении всех соцобязательств бюджета в 2024 году
Министр финансов Антон Силуанов сообщил о выполнении всех социальных обязательств, запланированных федеральным бюджетом на прошлый год, пишет РИА Новости.
"Все обязательства, которые мы планировали, перед гражданами выполнены", — заявил он во время выступления в Госдуме.
При подготовке бюджетной политики на 2024 год были определены следующие задачи:
- Полное исполнение всех соцобязательств.
- Технологическое развитие и улучшение инфраструктуры страны.
- Обеспечение нужд армии и потребностей оборонной промышленности для достижения целей СВО, помощь семьям участников спецоперации.
- Поддержка регионов и интеграция новых российских субъектов в общую бюджетную систему.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да, вот раньше здорово было:
Паспортов нет и из деревни никуда не денешься.А щас распустился народ - ему, видите ли, в городе захотелось жить, это вам не израиловка кибуццная.
.Школу содержать из-за 2-3-х учеников некошерно.
А было ли в докладе этого богоизбранного одним из главных достижений названо закрытие сотен сельских школ в России? Президент его бы за это обязательно наградил орденом Иуды I степени.
И, кстати, почему для награждения высших чиновников РФ ещё не используется этот орден? Было бы так кошерно.
Ботам бы из берлина, юляшам и прочим ботам под прикрытием - любителям присваивать чужие ники - такое награждение точно бы понравилось. Для них оно пахнет премией.