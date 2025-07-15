В РФ закрыто или находится на грани закрытия более 50 угольных предприятий

Ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться, заявил замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов. По его словам, сейчас закрыто или находится на грани закрытия 51 предприятие, пишет «Коммерсант».

Он поднял эту тему на заседании комитета Совета федерации по экономической политике. Замминистра рассказал, что по итогам 2024 года убытки достигли 112,6 млрд руб. «В так называемой красной зоне, это предприятия, которые остановлены либо на грани остановки, на сегодняшний день находится 51 предприятие, то есть шахты и разрезы»,— сказал Исламов.

За первые пять месяцев 2025 года добыча угля в РФ снизилась на 1 млн тонн в годовом выражении. Минэнерго прогнозирует убыток угольных компаний в 300–350 млрд руб. за год. Дмитрий Исламов говорил, что из-за кризиса угольной промышленности российские инвестиции в эту отрасль к концу года упадут ниже прошлогодней отметки в 248 млрд руб.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.07.2025, 20:28
    Гость: Где ты, товарищ Маузер

    Вот так и идёт управление Россией, через пень колоду никчёмные, непричемные ведут дело к развалу.

  2. 15.07.2025, 19:30
    Гость: более 50 угольных предприятий -

    Это не только уголек для домашнего отопления - это домны и мартены! Это пластики, полимеры, композиты... Ацетилен изготавливают из угля, а в различных горелках того ацетилена сгорает на порядок, если не на два, меньше, чем употребляется в химических реакторах, а еще там аммиак, угольная смола и т.п.
    Как вдруг в "процветающей экономике" оказалось "лишним" сырье для металлургии и "большой химии" - загадка!

  4. 15.07.2025, 18:04
    Гость: Ленивый

    Уголь стал неоправданно дорог - вот и причина падения спроса... Собственно, с продукцией АвтоВАЗ произошло то же самое, но даже быстрее...

  5. 15.07.2025, 18:04
    Гость: Товарищи!

    Перекуём сырьевуху в индустриализуху!
    *
    Вообще-то ресурсами надо управлять, что есть главная задача государства.
    Но, похоже, государство об этом не догадывается. Или?
    Отсюда и облом — Газпром.
    А теперь и эти заинтересованные товарищи.

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