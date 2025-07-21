Минфин США пригрозил вторичными пошлинами всем покупателям российской нефти

18:32 21.07.2025

Вашингтон может ввести 100%-ные вторичные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, и привлечь к ограничениям ЕС. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Любая страна, покупающая российскую нефть, находящуюся под санкциями, будет облагаться вторичными пошлинами до 100%», – приводит его слова газета «Ведомости».

Бессент призвал европейские страны присоединиться к таким ограничениям в случае их введения. Министр также рассказал, что следующий раунд переговоров между США и Китаем может включать обсуждение закупок Пекином российской и иранской нефти.

«Китайцы – очень крупные покупатели иранской нефти, находящейся под санкциями, и российской нефти, находящейся под санкциями, так что мы могли бы начать обсуждать это», – пояснил он.

Президент США Дональд Трамп 14 июля пригрозил ввести «жесткие пошлины», если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. В течение этого срока Москва должна будет заключить соглашение по Украине. В противном случае импортные пошлины будут как минимум в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров.