США ввели 50-процентные пошлины против Индии

11:01 27.08.2025

В силу вступили 50-процентные пошлины США против Индии. Американские власти обосновали повышение тарифных ставок закупками Индией российской нефти. Стороны провели пять раундов переговоров, но безуспешно, пишет РБК.

Правительство Индии не рассчитывает на скорое смягчение мер, сообщил источник Reuters в индийском Минторговли. По его словам, власти помогут экспортерам, пострадавшим от пошлин, и будут поощрять к перенаправлению экспортных потоков на рынки Китая, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Увеличение пошлинной ставки грозит подорвать экономические отношения США с Индией, в которой две трети крупнейших американских корпораций имеют офшорные операции, отмечает The New York Times. Ситуация также угрожает стабильности многомиллиардных иностранных инвестиций на индийском фондовом рынке — четвертом по величине в мире.

Президент США Дональд Трамп за последний месяц четыре раза не смог дозвониться до индийского премьера Нарендры Моди. Тот отказывается от разговора, выяснила Frankfurter Allgemeine Zeitung.