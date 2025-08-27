США ввели 50-процентные пошлины против Индии
В силу вступили 50-процентные пошлины США против Индии. Американские власти обосновали повышение тарифных ставок закупками Индией российской нефти. Стороны провели пять раундов переговоров, но безуспешно, пишет РБК.
Правительство Индии не рассчитывает на скорое смягчение мер, сообщил источник Reuters в индийском Минторговли. По его словам, власти помогут экспортерам, пострадавшим от пошлин, и будут поощрять к перенаправлению экспортных потоков на рынки Китая, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Увеличение пошлинной ставки грозит подорвать экономические отношения США с Индией, в которой две трети крупнейших американских корпораций имеют офшорные операции, отмечает The New York Times. Ситуация также угрожает стабильности многомиллиардных иностранных инвестиций на индийском фондовом рынке — четвертом по величине в мире.
Президент США Дональд Трамп за последний месяц четыре раза не смог дозвониться до индийского премьера Нарендры Моди. Тот отказывается от разговора, выяснила Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Преступно Гениально Дерзко и Просто!
Британский Империализм Ми6 Британского Мирового правления обеспечил более чем в двое дешевую силу Индийских Рабов в работе на Британский Империализм и Легально, централизованно реализовал сверхприбыль своей правящей корпорации!
За Полную Победу Над Британской Деспотией!!!
Преступно Гениально Дерзко и Просто!
Британский Империализм Ми6 Британского Мирового правления обеспечил более чем в двое дешевую силу Индийских Рабов в работе на Британский Империализм и Легально, централизованно реализовал сверхприбыль своей правящей корпорации!
За Полную Победу Над Британской Деспотией!!!
богатеет.
это не реально. Китайцы уже устали твердить,что у них не может быть союзников, индийцы старейшие "неприсоединялы", а российским "диванным патриотам" всё неймётся.
осталось определить кто кому враг.