Структура Эмина Агаларова будет производить энергетики «Армия России»

Связанное с совладельцем Crocus Group Эмином Агаларовым ООО «Уни Пак» 20 августа 2025 года получило декларацию о соответствии на выпуск энергетиков под торговой маркой «Армия России. Классический вкус», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росаккредитации. Речь, согласно материалам ведомства, идет о серийном производстве. Напитки могут выпускать в алюминиевых банках объемом 0,2–0,5 литра. 

Энергетики «Армия России» сейчас представлены в некоторых московских магазинах «Военторг». Эта сеть контролируется Минобороны. Министерство также владеет товарным знаком «Армия России» по основным производственным классам.

ООО «Уни Пак» создано в 2022 году. Согласно ЕГРЮЛ, Эмину Агаларову принадлежит 25% долей в компании. Столько же у граждан Азербайджана Хаяля Аббасзаде, Фуада Алиева и Наиля Агаева. Выручка «Уни Пак» в 2024 году увеличилась почти в 3,3 раза, до 961,4 млн руб., следует из данных СПАРК. Чистая прибыль составила 129,4 млн руб. против убытка в размере 150,5 млн руб. в 2023 году.

  4. 27.08.2025, 13:27
    Гость: Max

    Энергетики--вреднейшее пойло, особенно для подростков, которое нужно запрещать наравне со спайсами.

  5. 27.08.2025, 13:02
    Гость: Только без паники

    Не проблема переименовать в "Армию Евразии". Но лучше после СВО. Лет через десять. Мы не торопимся

