Россия и Китай договорились о поставках газа по «Силе Сибири — 2»

«Газпром» и китайская компания CNPC подписали новый меморандум о стратегическом сотрудничестве. В него входит в том числе договоренности о строительстве «Силы Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз — Восток». Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер, пишет Газета.RU.

Он добавил, что данные договоренности рассчитаны на 30 лет. При этом Миллер не стал комментировать цену поставок, отметив, что все коммерческие вопросы будут раскрыты позднее.

В то же время глава «Газпрома» уточнил, что газ для Китая будет дешевле, чем для Европы.

«Поставки газа в Китай осуществляются с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу поставки осуществляются с месторождений в Западной Сибири. И месторождения в Западной Сибири расположены значительно дальше, чем месторождения в Восточной Сибири к границе России и Китая, или России и Монголии. Соответственно, транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая существенно ниже. Поэтому объективно китайский рынок расположен ближе, логистические затраты ниже, соответственно, и цена объективно ниже», — объяснил Миллер.

О договоренностях глава «Газпрома» объявил после трехсторонней встречи делегаций России, Китая и Монголии в Пекине. 

Ожидается, что примерная протяженность трубы составит около 6,7 тыс. км, из них 2,7 тыс. — по территории РФ. Поставлять по новому газопроводу планируется до 50 млрд куб. м топлива в год.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.09.2025, 23:00
    Гость: Ты газ не добываешь

    Тогда почему тебе что-то должно перепадать? Там вкалывют азиаты, вот они и имеют право распиливать

  4. 02.09.2025, 20:25
    Гость: Ну ежели сам леня предупреждал, тады чего ж, тады оно

    канешна.
    А если без шуток, ну какая разница кому распродавать (еще еле имеющееся), европе или азии, ничего намеренно не созидая.
    Не давая, точнее, никому созидать.
    Временщики. Абы усидеть-досидеть.
    Как пропойца в доме - всё за копейки навынос.

Все комментарии (16)
