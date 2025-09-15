Путин: российская экономика должна пройти по острому лезвию
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле заявил, что для роста российской экономики и снижения инфляции необходимо пройти «по острому лезвию». Это приведет к «мягкой посадке» экономической ситуации, о которой в правительстве говорят давно, отметил он.
«Соглашались (в правительстве.— Ред.) с тем, что это неизбежно приведет к охлаждению экономики, к ее, как мы говорили тогда, мягкой посадке. И общим мнением было также, что необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить ее»,— приводит слова Путина «Коммерсант».
5 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Владимир Путин сообщал, что стагнации в экономике России нет. Свое мнение глава государства подкрепил фактом продолжающегося процесса кредитования. Он отметил необходимость обеспечить мягкую, спокойную посадку для российской экономики.
Что интересно, эта поговорка у нас считается украинской. Типа, это украинцы завистливые и желают соседу гадости. Но почему-то постоянно власти России хотят быть украинцами, сами того не подозревая. Без умолку рассказывают, что Россия - первая экономика Европы. И тихонько так: "по паритету покупательной способности", общепринятой методики подсчета которой не существует. Насчитать можно все, что угодно. Просто неприкрытая пропаганда, рассчитанная то ли полных дураков, то ли на то, что никто не заметит. Даже не знаю, на что Захарова рассчитывала, когда говорила про катастрофическое положение ЕС. Казалось бы, лучше не выдавай секрет, говори врагу, что все у него в порядке. Пусть он сдохнет в неведении. Так нет, надо проорать на весь мир.
А что за перегрев экономики, про который нам все время втирают?
Где то кризис перепроизводства? Магазинные полки ломятся от отечественных товаров? Всё импортозамещено?
Или российская промышленность не должна развиваться и ее нужно придушить, чтоб не обогнала кого еще?
С 2022 году, не заметил что ли СВО называется, иди туда, или ходи по лезвию в тылу как предлагается. Выбор не большой оставляют народу но конец все равно один, выбирай сдохнуть сразу от пули или постепенно в муках.
Что они там собрались "мягко сажать"?
Улюкаев - эксперт по колбасе ещё 10 лет назад "щупал дно".
У нас экономика давно стоит колом! Патриций с своими вельможами давно уже остановили любую промышленную активность, которая выходит за рамки интересов при Кремлёвской олигархии- если проще, то все, кто не состоит в Кремлёвско- израильском клубе избранных- всех давно "выровняли".
20 лет назад Патриций в свойственной ему манере популиста и демагога издал директиву- "импортозамещение", которую как потом оказалось, никто и не собирался в реальности начинать. Им всё равно что говорить, лишь бы электоральный лох вёлся на это. Всякий раз, когда в стране начиналось оживление и робкая "деловая активность". ЦБ тут же вводили меры по "охлаждению" этой активности. ЦБ и пр-ве РФ повторяют мантру о "снижении инфляции", тогда как инфляция в РФ никогда не была меньше 15% даже в самые жирные годы долларового изобилия. Просто доллары в РФ даже не поступали, они оседали на зарубежных счетах ЦБ там же. Злые языки говорили ещё давно, Борька дал обещание США, что РФ никогда не будет пытаться возродится как технологическая держава. Глядя на технологическую отсталость РФ уже от таких стран как Вьетнам или Таиланд, невольно в это поверить можно. Этой власти технологический сектор явно не к чему. Свой гешефт они делают на потрошении недр. Я лично не имел никогда иллюзий на счёт Патриция и его команды. Патриций честно выполнял все Борькины обещания данные США. А вот свои обещания народу РФ- НИ РАЗУ!
Ничего не понимаю. А движуха когда будет? Владимир Владимирович движуху обещал.