Кабмин выделит новым регионам свыше 8,5 млрд рублей на пенсии и соцрасходы

15:42 9.10.2025

Правительство РФ выделит более 8,5 млрд руб. новым регионам. Средства пойдут на выплату пенсий и социальные расходы, пишут "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Свыше 6,5 млрд руб. пойдут для выплаты пенсий жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в четвертом квартале 2025 г. Дополнительно Херсонская область получит около 2 млрд руб. на выполнение социальных обязательств, включая различные выплаты населению, отметили в кабмине.

Как отметил председатель правительства Михаил Мишустин, с 2023 г. все социальные выплаты в новых регионах назначаются и выплачиваются по российским стандартам. Это касается пенсий, пособий по беременности и уходу за ребенком, детских выплат, больничных, а также мер поддержки инвалидов и ветеранов. По словам премьер-министра, такое финансирование позволит бюджетам этих субъектов полностью выполнять социальные обязательства перед населением.