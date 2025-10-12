Пекин назвал заявление США о пошлинах примером «двойных стандартов»
Министерство коммерции Китая резко отреагировало на новые американские пошлины и назвало их типичным примером «двойных стандартов», пишет РБК.
Эскалация началась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин в размере 100% на товары из Китая с 1 ноября. Кроме того, США с той же даты введут экспортные ограничения на «критически важное программное обеспечение».
Решение стало реакцией на объявленные Пекином 9 октября новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов.По данным агентства Bloomberg, Китай намерен усилить свои позиции в торговой войне в преддверии встречи между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
«В течение долгого времени США преувеличивали концепцию национальной безопасности, злоупотребляли экспортным контролем, предпринимали дискриминационные действия в отношении Китая», — говорится в сообщении.
В частности, Вашингтон вводил односторонние меры юрисдикции в отношении различных товаров, включая полупроводниковое оборудование и чипы, подчеркнули в министерстве.
Пекин отметил масштабные различия в торговых ограничениях: американский список контролируемых товаров (CCL) охватывает более 3000 наименований, тогда как китайский список экспортного контроля товаров двойного назначения включает только около 900 позиций.
«Умышленные угрозы высоких тарифов — не самый правильный способ ладить с Китаем. Позиция Китая по торговой войне последовательна: мы этого не хотим, но и не боимся», — добавили в министерстве.
Китай решил подготовить соответствующий ответ США. В частности, в ответ на американские портовые сборы для китайских судов, которые вступят в силу 14 октября, Китай объявил о введении аналогичных мер для американских судов. В ведомстве считают, что практика США грубо нарушает «принцип равноправия и взаимной выгоды китайско-американских отношений».
США готовы к торговой войне с Китаем, если возникнет такая необходимость, ранее заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
При всём уважении к большому Китаю, но, китайцы расползлись по всему миру, воруя технологии и тупо копируя их, они заваливают рынки многих стран своей дешёвой продукцией, разоряя местных производителей, не оставляя им шансов. У соседа жена из Никарагуа, небольшой городок на побережье Атлантики, откуда она, полностью под китайцами, скуплено буквально всё и так во всей Южной Америке, а Африка, Азия, Европа? те же китайцы скупают земли, фирмы, производства. Начав с продажи дешёвых не качественных товаров в Америку и Европу, получая твёрдую полноценную валюту, начали свою экспансию, а когда запад стал переносить свои производства на материковый Китай, очень быстро окрепли и использовали все бенефиты по-полной. Если бы не заградительные пошлины, в России не осталось бы никаких отечественных автопроизводителей. Думаю Трамп всё правильно делает, надо бы гораздо раньше это сделать. Китай напоминает огромного клопа, сосущего кровь (ресурсы) из других стран.
Дак уж. Обидно товарищу. Четверть века страну разорял в угоду "глобальной экономике" и вдруг всё "нажитое непосильным трудом" испаряется без следа ради локальной экономики Штатов. Самое время репу почесать и задуматься: "А что, мне тоже можно было о своей стране заботиться?"
китайцам уже обломали.