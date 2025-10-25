На Западе сообщили о подготовке США новых санкций против России

Команда президента США Дональда Трампа подготовила проект новых санкций, которые ударят по ключевым секторам российской экономики, они будут введены в случае отказа Москвы от прекращения конфликта с Киевом, пишет Газета.RU со ссылкой на Reuters. 

Отмечается, что часть рестрикций затронет банковский сектор РФ, а также инфраструктуру, обеспечивающую поставки нефти. По данным агентства, инициатором подготовки новых санкций выступила украинская сторона — Киев требовал отключить все российские банки от долларовой системы.

Источник Reuters подчеркнул, что глава Белого дома, вероятно, планирует наблюдать за реакцией российских властей на уже введенные санкции.

Кроме того, по информации агентства, администрация президента США выразила поддержку идее Евросоюза использовать замороженные активы России для покупки вооружений Украине. В частности, обсуждается вопрос использования российских активов на территории американских штатов.

23 октября министерство финансов США ввело санкции в отношении нефтяных компаний из РФ. В том числе под ограничения попали «Лукойл» и «Роснефть».

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал новые ограничения со стороны США попыткой оказать давление на Кремль. Он подчеркнул, что действия Вашингтона не способствуют укреплению отношений между двумя странами.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.10.2025, 19:07
    Гость: Ойген

    Откровенно говоря, вся эта болтовня о санкциях - осточертела!!

    Она - для либерал-болтунов, вроде Егора (по ошибке носившего фамилию Аркадия Гайдара), ельцина и чубайсов...

    Все эти "санкции" мы, Россия, имели ещё до времён Владимирской Руси...

    И живём, однако! И жить будем! Пережили и Батыя, и поляков в Москве, и Наполеона, и Гитлера, и Горбачёва с Рейганом, и Ельцина...

    После Батыя и поляков в Москве - вся Сибирь (до Курил) наша стала, а теперь?

    М.б. остальная Европа сама к нам попросится?? (Нам-то она нужна ли??)

  3. 25.10.2025, 18:47
    Гость: Всенепременно

    об этом писал ещё великий Царь Иван Грозный перед Ливонской войной. Мы им покажем Юрьев день, западным тунеядцам!

  5. 25.10.2025, 17:08
    Гость: stalker

    Ага, это наверное результат поездки туда эмиссара Кремля господина Дмитриева. Хороший же из него переговорщик.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Зеленский заявил, что не будет «дарить» России ДНР
© KM.RU, Алексей Белкин
Илья Гращенков. Правда ли в бедном обществе демография лучше?
Деколонизация по-украински
Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
Избранное
Оргазм Нострадамуса «Акустика в Иркутске 07.02.2001» (компакт-кассета)
Сергей Бобунец сыграл для капитана воздушного судна
Почему СССР пугает либералов?
Алексей Горшенев защитил Константина Циолковского от разного сброда
Нарциссизм: что делать, если самоуважение перерастает в эгоизм
Вадим Курылев «Идя через лес» (трибьют Кириллу Комарову)
Останемся без штанов: будет ли в России новый локдаун?
Игорь Саруханов, 20 апреля, Lюstra Bar
«Калинов мост», 11 июля, «Ритм Блюз кафе»
«Мы многое взяли у Третьего рейха»: в России процветает невольничий рынок младенцев
Льготные лекарства достанутся не всем — остальные пускай умирают
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации