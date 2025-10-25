На Западе сообщили о подготовке США новых санкций против России
Команда президента США Дональда Трампа подготовила проект новых санкций, которые ударят по ключевым секторам российской экономики, они будут введены в случае отказа Москвы от прекращения конфликта с Киевом, пишет Газета.RU со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что часть рестрикций затронет банковский сектор РФ, а также инфраструктуру, обеспечивающую поставки нефти. По данным агентства, инициатором подготовки новых санкций выступила украинская сторона — Киев требовал отключить все российские банки от долларовой системы.
Источник Reuters подчеркнул, что глава Белого дома, вероятно, планирует наблюдать за реакцией российских властей на уже введенные санкции.
Кроме того, по информации агентства, администрация президента США выразила поддержку идее Евросоюза использовать замороженные активы России для покупки вооружений Украине. В частности, обсуждается вопрос использования российских активов на территории американских штатов.
23 октября министерство финансов США ввело санкции в отношении нефтяных компаний из РФ. В том числе под ограничения попали «Лукойл» и «Роснефть».
Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал новые ограничения со стороны США попыткой оказать давление на Кремль. Он подчеркнул, что действия Вашингтона не способствуют укреплению отношений между двумя странами.
Так он Чубайса замещает на месте смотрящего за РФ...
Откровенно говоря, вся эта болтовня о санкциях - осточертела!!
Она - для либерал-болтунов, вроде Егора (по ошибке носившего фамилию Аркадия Гайдара), ельцина и чубайсов...
Все эти "санкции" мы, Россия, имели ещё до времён Владимирской Руси...
И живём, однако! И жить будем! Пережили и Батыя, и поляков в Москве, и Наполеона, и Гитлера, и Горбачёва с Рейганом, и Ельцина...
После Батыя и поляков в Москве - вся Сибирь (до Курил) наша стала, а теперь?
М.б. остальная Европа сама к нам попросится?? (Нам-то она нужна ли??)
об этом писал ещё великий Царь Иван Грозный перед Ливонской войной. Мы им покажем Юрьев день, западным тунеядцам!
Все это катастрофически плохо закончится для главного бандита мира - США.
Ага, это наверное результат поездки туда эмиссара Кремля господина Дмитриева. Хороший же из него переговорщик.