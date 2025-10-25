На Западе сообщили о подготовке США новых санкций против России

16:01 25.10.2025

Команда президента США Дональда Трампа подготовила проект новых санкций, которые ударят по ключевым секторам российской экономики, они будут введены в случае отказа Москвы от прекращения конфликта с Киевом, пишет Газета.RU со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что часть рестрикций затронет банковский сектор РФ, а также инфраструктуру, обеспечивающую поставки нефти. По данным агентства, инициатором подготовки новых санкций выступила украинская сторона — Киев требовал отключить все российские банки от долларовой системы.

Источник Reuters подчеркнул, что глава Белого дома, вероятно, планирует наблюдать за реакцией российских властей на уже введенные санкции.

Кроме того, по информации агентства, администрация президента США выразила поддержку идее Евросоюза использовать замороженные активы России для покупки вооружений Украине. В частности, обсуждается вопрос использования российских активов на территории американских штатов.

23 октября министерство финансов США ввело санкции в отношении нефтяных компаний из РФ. В том числе под ограничения попали «Лукойл» и «Роснефть».

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал новые ограничения со стороны США попыткой оказать давление на Кремль. Он подчеркнул, что действия Вашингтона не способствуют укреплению отношений между двумя странами.