Введение НДС при обслуживании карт обойдется банкам в 200 млрд рублей

Банковские карты © KM.RU, Илья Шабардин

Отмена льгот по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) при обслуживании карт может увеличить расходы банковского сектора до 200 млрд руб., заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

По его словам, в данный момент банк уточняет, какие именно операции будет затрагивать отмена льгот по НДС. После получения точных данных банк будет решать вопрос с перенесением налога на тарифы.

«Это мы тоже будем изучать, в том числе с учетом того, что возможно ли для нашего контрагента применение вычета к этому НДС. Соответственно, если вычет возможен, то, конечно, для него это будет меньше иметь нагрузку. Если вычет невозможен, то это более болезненное повышение тарифа будет, мы можем получить и отток клиентов, и ухудшение CSI (индекс удовлетворенности клиентов. — Ред.) по нашим продуктам», — приводит слова Скворцова «Коммерсант».

22 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене освобождения от НДС для операций и услуг по обслуживанию банковских карт. Отмена также коснется услуг компаний, обеспечивающих передачу и обработку данных между участниками расчетов. Освобождение от НДС действовало с 2006 года.


 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.10.2025, 21:34
    Гость: Александр

    Ошкуривание населения набирает обороты. Банки не пострадают. Ничего нового!

Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Медведев: Трамп встал на тропу войны с Россией
В Чечне начнут проводить разъяснительные беседы с женщинами без платков
Стоп-кадр видео
Кремль пояснил слова Путина об «ошеломляющем ответе» России
Дмитриев: решение конфликта на Украине состоит из нескольких элементов
Избранное
Гордость и предубеждение Киры Найтли
«Чубайса - это кумир, баловень, золотая эмблема ельцинизма. Народ ненавидит его глубинно, своими корнями, своими руками, которые ищут топор, а находят бутылку водки»
Берн Александр Сергеевич о применении искусственного интеллекта
«Дагестанский прыжок» и его последствия. Часть вторая
В Зеленограде разработали лекарство от рака легких, не разрушающее здоровые клетки
Боцман и Бродяга «Часть 2»
«Моральный кодекс», 26 июля, «16 Тонн»
Тяжело в учении – сытно в столовой: новобранцам весеннего призыва рассказывают, что их ждет
В армии говорят «нет» коронавирусной инфекции
«Старый Приятель» (концерт памяти Александра Зарецкого), 7 октября, «ГлавКлуб»
Загадочная красавица Ева Грин
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации