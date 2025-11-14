Уловки магазинов с ценниками лишают россиян 1 трлн рублей ежегодно

09:37 14.11.2025

Уловки магазинов с ценниками ежегодно лишают россиян около 1 трлн рублей, утверждают в Союзе потребителей России (СПРФ). Организация фиксирует увеличение количества обращений потребителей, которые жалуются на недобросовестные методы установления цен и оформление ценников на продукты питания. Об этом говорится в письме организации к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, пишут «Известия».

Покупатели жалуются на шринкфляцию — уменьшение количества, объема или веса товара в упаковке, указание цены не за целую упаковку, а за 100 г или иной вес, отличный от массы продукта, а также на выделение в ценнике «специальной» цены, когда полная стоимость без скидок и других акций становится менее заметна, говорится в обращении СПРФ.

Еще после кризиса 2008–2009 годов производители начали активно сокращать объем упаковки, при этом оставляя цену на товары прежней. Шринкфляция позволяет бизнесу снижать издержки компаний при ограниченных возможностях повышать стоимость продукции, но нередко такие действия производителей вызывают негативную реакцию покупателей. Например, появившиеся в 2019 году на полках российских магазинов куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо 10 вызвали бурную реакцию в соцсетях, некоторые граждане обвинили производителей в обмане. Также в 2023-м сообщалось, что на прилавках магазинов всё чаще можно встретить тару по 0,8 и 0,9 л, вместо 1 л.

В связи с этим общественники предлагают обязать магазины указывать стоимость продукции в пересчете на стандартизированную единицу измерения — например, за килограмм, литр или десяток. Также в СПРФ просят установить четкие требования к единообразию указываемых на ценниках цен и стоимостей — одинаковый шрифт, размер и цвет.