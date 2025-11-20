Доля россиян без сбережений выросла до максимума почти за четыре года
Доля россиян, у которых нет сбережений на случай лишения основного дохода, достигла 65%, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России с 1 по 14 ноября 2025 года, пишет РБК.
Это рекордный за почти четыре года показатель. В прошлый раз столько же респондентов заявили об отсутствии сбережений в декабре 2021 года.
«А в принципе сегодня у Вас (Вашей семьи) есть сбережения, денежный запас, который позволит Вам (Вашей семье) продержаться какое-то время, если Вы лишитесь основного дохода, или такого запаса, сбережений нет?» — так звучит вопрос. Утвердительно ответил 31% опрошенных.
В опросе приняли участие не менее 2 тыс. респондентов старше 18 лет из 100 населенных пунктов в 54 субъектах России.
Бизнесс РФ нуждается в этих сбережениях, а непатриоты их попрятали. А.Невский-2.0 должен разобраться по всей строгости Закона! Как делал его прообраз
за мкадом.
А куда их сбережения подевались?
К чему относится 31%? К "да" или к "нет"?
и взяли свои деньги из банков.Их деньги стали снова их деньгами.А,отвечать на дурацкие вопросы опросов-это просто глупо.