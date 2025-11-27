Лондон вывел из-под санкций международные активы ЛУКОЙЛа до 26 февраля

Великобритания выдала лицензию на продолжение до 26 февраля операций с компанией Lukoil International GmbH, которая включает в себя все зарубежные активы ЛУКОЙЛа, пишет РБК со ссылкой на лицензию, опубликованную на сайте британского правительства.

Соответствующий документ выдало Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI).

Средства, предназначенные для Lukoil International или ее дочерних компаний, должны поступать на замороженный счет, если компания все еще контролируется ПАО «Лукойл», следует из текста лицензии. Только после снятия контроля эти средства могут быть использованы.

Вместе с этим лицензия разрешает британским финансовым учреждениям обрабатывать платежи в рамках разрешенных операций. Кроме того, власти королевства оставляют за собой право отозвать лицензию в любое время.

Ранее, в середине октября, Великобритания ввела санкции против компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Меры включали в себя заморозку активов, а также санкции в отношении трастовых услуг и транспорта. Мера связана с «ведением бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в энергетическом секторе», говорится в правительственном документе. 

