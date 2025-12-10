«Сбер» допустил пересмотр тарифов для клиентов из-за НДС по картам

14:22 10.12.2025

Введение налога на добавленную стоимость (НДС) на операции по картам приведет к пересмотру тарифов Сбербанка для клиентов. Об этом во время дня инвестора банка «Сделано в «"Сбере"» сообщили первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев и заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.

«Это [введение НДС] относительно нейтрально для крупного бизнеса, кто являлся плательщиком НДС, а больше давления будет прежде всего на малый и микробизнес и частично на те сервисы, которые касаются физических лиц. Это два основных направления, где мы сейчас будем принимать решение, где и как мы будем адаптировать тарифы», — приводит слова Царева РБК.

Скворцов, в свою очередь, отметил, что Сбербанк планирует переложить часть расходов из-за ввода НДС на своих пользователей (юридических лиц), которые, в свою очередь, переложат их на поставщиков и клиентов. «Часть клиентов, в основном это малый бизнес, не смогут принять ничего к вычету, поэтому для них это будет явным образом повышением налогов», — пояснил зампред правления банка.

«Нельзя сказать, что мы сильно обрадовались такому ходу событий (введение НДС по карточным операциям. — Ред.), вели определенный диалог, показывали потенциально негативные последствия такого шага. Но при этом решение было принято, и мы, конечно, будем его выполнять», — подчеркнул Скворцов.

В 2026 году будет отменена льгота по НДС на банковские услуги по карточным операциям. В частности, налог будет введен за эквайринговые услуги (прием безналичных платежей к оплате) и процессинг (обработка операций по картам). Общая ставка НДС со следующего года будет увеличена с текущих 20 до 22%. Российские банки и платежные компании были освобождены от НДС по карточным операциям с 2006 года. Эта льгота вводилась для стимулирования развития безналичных расчетов в стране, доля которых в настоящее время составляет 87,5%.