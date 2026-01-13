«Лента» объявила о приобретении сети OBI

11:49 13.01.2026

Одна из крупнейших розничных сетей России МКПАО «Лента» объявила о приобретение активов сети гипермаркетов в формате DIY («Do It Yourself» – «сделай сам») – OBI.

В периметр сделки войдут 25 магазинов с общей торговой площадью 263 000 кв. м. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уже одобрила сделку, пишут «Ведомости».

Ожидается, что она усилит позиции «Ленты» как ведущего игрока на российском рынке, позволит расширить ассортимент товаров для ремонта и создаст новые уникальные предложения благодаря гибридным моделям и размещению товаров в гипермаркетах сети.

Интеграция активов OBI будет происходить поэтапно и завершится в мае 2026 г.

OBI входит в топ-10 крупнейших сетей гипермаркетов товаров для дома и ремонта DIY с более чем 20-летним опытом работы на российском рынке.