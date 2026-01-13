Активы двух западных компаний перешли под временное управление России

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Президент России Владимир Путин подписал указы, которыми ввел временное управление в дочерних структурах польско-американской компании по производству алюминиевой упаковки Canpack и датского производителя строительной изоляции Rockwool, сообщает Газета.RU.

Согласно первому указу, 100% долей в уставном капитале ООО «Кэн-Пак» переданы во временное управление ООО «СтальЭлемент». Также компания получила 100% активов ООО «Кэн-Пак Завод упаковки».

Из второго указа следует, что АО «Развитие строительных активов» будет временно управлять 100% долей в уставном капитале ООО «Роквул». При этом в ООО «Роквул — Волга» под контролем компании будет 68% активов.

Решение вступило в силу 31 декабря прошлого года.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.01.2026, 21:04
    Гость: В. Ленин

    «Прав был старик-большевик, объяснивший казаку, в чем большевизм. На вопрос казака: а правда ли, что вы, большевики, грабите? – старик ответил: да, мы грабим награбленное».

  3. 13.01.2026, 20:37
    Гость: да

    временное управление -это сколько времени или какой объем деньжат туда из бюджета вольют и затем вернут польско-американцам? Это тот ООО "СТАЛЬЭЛЕМЕНТ" у которого Среднесписочная численность работников 2 человека и уставной капитал 10000 руб

Все комментарии (4)
Выбор читателей
МИД прокомментировал задержание американскими военными танкера «Маринера»
Танго «Венесуэла»
ВС России нанесли удар «Орешником» по Украине
Пенсионерка на приеме у врача © KM.RU, Кирилл Зыков
В России планируют повышать медицинскую грамотность пенсионеров
Избранное
Дельфин устроил поклонникам прогулку на космическом корабле
Конец Фильма «XXV»
«Сегодня провозглашаемые противниками России нелепости ни на правдоподобие, ни на не внутреннюю целостность построения и не претендуют»
История русской елки
Наконечный «Анабиоз» (интернет-сингл)
«Ситуация безысходности и тупика»: звезды хотят «отомстить» за отмены концертов бойкотом «голубых огоньков»
«Это хороший урок всем, кто на постсоветском пространстве обдумывает планы и возможности предательства нашей великой евразийской родины в пользу внешних геополитических игроков»
Нормы морали feat. Азон, Дотла, Хи Ёнг «Не повезло» (интернет-сингл)
Дельфин оживил античный барельеф
Геополитические итоги 2020 года
Nagart feat. Оркестр Глобалис «Поиграй со мной» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации