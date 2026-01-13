Активы двух западных компаний перешли под временное управление России
Президент России Владимир Путин подписал указы, которыми ввел временное управление в дочерних структурах польско-американской компании по производству алюминиевой упаковки Canpack и датского производителя строительной изоляции Rockwool, сообщает Газета.RU.
Согласно первому указу, 100% долей в уставном капитале ООО «Кэн-Пак» переданы во временное управление ООО «СтальЭлемент». Также компания получила 100% активов ООО «Кэн-Пак Завод упаковки».
Из второго указа следует, что АО «Развитие строительных активов» будет временно управлять 100% долей в уставном капитале ООО «Роквул». При этом в ООО «Роквул — Волга» под контролем компании будет 68% активов.
Решение вступило в силу 31 декабря прошлого года.
Наши ООО лучше европейских! Однозначно!
«Прав был старик-большевик, объяснивший казаку, в чем большевизм. На вопрос казака: а правда ли, что вы, большевики, грабите? – старик ответил: да, мы грабим награбленное».
временное управление -это сколько времени или какой объем деньжат туда из бюджета вольют и затем вернут польско-американцам? Это тот ООО "СТАЛЬЭЛЕМЕНТ" у которого Среднесписочная численность работников 2 человека и уставной капитал 10000 руб