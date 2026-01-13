Активы двух западных компаний перешли под временное управление России

19:56 13.01.2026

Президент России Владимир Путин подписал указы, которыми ввел временное управление в дочерних структурах польско-американской компании по производству алюминиевой упаковки Canpack и датского производителя строительной изоляции Rockwool, сообщает Газета.RU.

Согласно первому указу, 100% долей в уставном капитале ООО «Кэн-Пак» переданы во временное управление ООО «СтальЭлемент». Также компания получила 100% активов ООО «Кэн-Пак Завод упаковки».

Из второго указа следует, что АО «Развитие строительных активов» будет временно управлять 100% долей в уставном капитале ООО «Роквул». При этом в ООО «Роквул — Волга» под контролем компании будет 68% активов.

Решение вступило в силу 31 декабря прошлого года.