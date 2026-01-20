Шереметьево будет претендовать на покупку Домодедово

Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков

Шереметьево будет претендовать на покупку Домодедово, если при его продаже будет конкурс на понижение цены, заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко.

"АО "Международный аэропорт Шереметьево" после длительного анализа приняло решение принять участие в конкурсе по продаже ООО "ДМЕ Холдинг", несмотря на то, что проект крайне сложный и требует значительных инвестиций", — сказал он РИА Новости.

Аукцион по продаже Домодедово, который должен был пройти сегодня, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.

Начальная цена "ДМЕ Холдинга" должна была составить 132 265 816 005 рублей с шагом ставки в 1,32 миллиарда — один процент от цены. Задаток в размере 26,453 миллиарда рублей должны были внести с 13 по 19 января.

Холдинг, владевший активами аэропорта с 2024 года, находился в ведении предпринимателя Дмитрия Каменщика. Его выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства сто процентов долей, принадлежащих компании.
 

Маск провел персональную экскурсию по заводу SpaceX для внука Сергея Королева с сыном
