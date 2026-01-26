Каменщик обжаловал в Верховном суде решение передать Домодедово государству

© KM.RU

Экс-бенефициар аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик подал жалобу в Верховный суд РФ на отказ нижестоящего суда отменить решение о передаче аэропорта государству, сообщает "Интерфакс".

17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры о взыскании в доход государства группы компаний, управляющих Домодедово. В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта - Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического предприятия и выводили его прибыль за границу.

Каменщик, подконтрольное ему АО "Аламо холдинг" и Коган обжаловали это решение в Десятом арбитражном апелляционном суде, однако тот на заседании 1 сентября оставил его в силе. Аналогичное решение, рассмотрев кассационную жалобу Каменщика, 26 ноября принял Арбитражный суд Московского округа.

В начале этого года аэропорт Домодедово был выставлено на торги. Стартовая цена была установлена в размере 132,3 млрд руб., шаг аукциона - 1,32 млрд руб. Единственную заявку подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, однако она не была принята, так как заявитель не предоставил все требуемые документы. Аукцион был признан несостоявшимся.

На 29 января назначены повторные торги, они пройдут в формате голландского аукциона - с понижением начальной цены (те же 132,3 млрд руб.) до 50%, шагом понижения - 10%.

О планах участвовать в торгах заявлял аэропорт Шереметьево и совладелец Внуково Виталий Ванцев. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 26.01.2026, 20:15
    Гость: P.K.

    Судьба ради прикола подобрала фамилии персонажам этих событий? Богатый хочет купить аэропорт, каменщик против...

  5. 26.01.2026, 19:49
    Гость: Вооще!

    Дикость несусветная!
    Напоказ!
    Хотя,...чему удивляться.
    Простых людей столько и столь разнообразно опускали и опускают, сильные мира сего так и столько демонстрировали и демонстрируют свои самые мерзкие качества, а их тотальная безнаказанность за принесëнный обществу вред и всевозможные беды, столь безобразна, что такая фигня, как драчка акул и шакалов за АБСОЛЮТНО не их уровня актив, уже и не выглядит чём-то неестественным.
    Скорее, наоборот...

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Путин допустил передачу части активов России на восстановление территорий
Шлагбаум на трассе «Дон» © KM.RU, Диляра Багаутдинова
Проезд по платным трассам в России может подорожать
Макрон сообщил о задержании в Средиземном море шедшего из России танкера
Путин предложил создать комиссию по ускоренному развитию электроники
Избранное
Не оправдываться, а наступать: чему можно поучиться у Израиля в реальной политике
Климатическое оружие: железные дровосеки – хозяева океанов
Как избавиться от темных кругов под глазами?
Вежливый отказ «Не о том речь»
Гарик Сукачев провел «неплохой вечерок» на летнем концерте в Москве
«Крайняя и демонстративная жестокость по отношению к случайно попавшимся на пути людям – фирменный почерк именно представителей Кавказа»
«Деиндустриализация всего мирового производства даётся ультраглобалистам весьма успешно»
Почему визги о «российской агрессии» - это абсолютная ложь?
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
«Как можно столь нагло искажать ситуацию насчет мигрантов?! Почему прячется статистика по явно повышающейся этнопреступности в стране?»
«Воскресение», 27 августа, Зеленый театр ВДНХ
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации