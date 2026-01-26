Каменщик обжаловал в Верховном суде решение передать Домодедово государству

14:54 26.01.2026

Экс-бенефициар аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик подал жалобу в Верховный суд РФ на отказ нижестоящего суда отменить решение о передаче аэропорта государству, сообщает "Интерфакс".

17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры о взыскании в доход государства группы компаний, управляющих Домодедово. В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта - Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического предприятия и выводили его прибыль за границу.

Каменщик, подконтрольное ему АО "Аламо холдинг" и Коган обжаловали это решение в Десятом арбитражном апелляционном суде, однако тот на заседании 1 сентября оставил его в силе. Аналогичное решение, рассмотрев кассационную жалобу Каменщика, 26 ноября принял Арбитражный суд Московского округа.

В начале этого года аэропорт Домодедово был выставлено на торги. Стартовая цена была установлена в размере 132,3 млрд руб., шаг аукциона - 1,32 млрд руб. Единственную заявку подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, однако она не была принята, так как заявитель не предоставил все требуемые документы. Аукцион был признан несостоявшимся.

На 29 января назначены повторные торги, они пройдут в формате голландского аукциона - с понижением начальной цены (те же 132,3 млрд руб.) до 50%, шагом понижения - 10%.

О планах участвовать в торгах заявлял аэропорт Шереметьево и совладелец Внуково Виталий Ванцев.