Каменщик обжаловал в Верховном суде решение передать Домодедово государству
Экс-бенефициар аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик подал жалобу в Верховный суд РФ на отказ нижестоящего суда отменить решение о передаче аэропорта государству, сообщает "Интерфакс".
17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры о взыскании в доход государства группы компаний, управляющих Домодедово. В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта - Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического предприятия и выводили его прибыль за границу.
Каменщик, подконтрольное ему АО "Аламо холдинг" и Коган обжаловали это решение в Десятом арбитражном апелляционном суде, однако тот на заседании 1 сентября оставил его в силе. Аналогичное решение, рассмотрев кассационную жалобу Каменщика, 26 ноября принял Арбитражный суд Московского округа.
В начале этого года аэропорт Домодедово был выставлено на торги. Стартовая цена была установлена в размере 132,3 млрд руб., шаг аукциона - 1,32 млрд руб. Единственную заявку подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, однако она не была принята, так как заявитель не предоставил все требуемые документы. Аукцион был признан несостоявшимся.
На 29 января назначены повторные торги, они пройдут в формате голландского аукциона - с понижением начальной цены (те же 132,3 млрд руб.) до 50%, шагом понижения - 10%.
О планах участвовать в торгах заявлял аэропорт Шереметьево и совладелец Внуково Виталий Ванцев.
Вот и посмотрим, чью сторону примет наш российский суд - богатых или каменщиков.
строитель что ли?
Судьба ради прикола подобрала фамилии персонажам этих событий? Богатый хочет купить аэропорт, каменщик против...
Им бы собраться вместе, каменщику, сантехнику, электрику...
Дикость несусветная!
Напоказ!
Хотя,...чему удивляться.
Простых людей столько и столь разнообразно опускали и опускают, сильные мира сего так и столько демонстрировали и демонстрируют свои самые мерзкие качества, а их тотальная безнаказанность за принесëнный обществу вред и всевозможные беды, столь безобразна, что такая фигня, как драчка акул и шакалов за АБСОЛЮТНО не их уровня актив, уже и не выглядит чём-то неестественным.
Скорее, наоборот...