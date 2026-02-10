Минпромторг разработал законопроект о «российской полке»

10:26 10.02.2026

Минпромторг России подготовил законопроект, определяющий понятие «российской полки» для непродовольственных товаров. Документ устанавливает критерии отнесения продукции к отечественной и вводит процедуру подтверждения её происхождения.

Инициатива разработана в ответ на обращение депутата Госдумы Михаила Делягина, который предлагал ограничить комиссию маркетплейсов для российских товаров, пишет ТАСС.

Согласно законопроекту, чтобы попасть на «российскую полку», товар должен соответствовать трём ключевым требованиям:

- Изделие должно быть изготовлено на территории России или стран ЕАЭС при условии, что эти государства обеспечивают недискриминационный доступ российской продукции на свои рынки.

- Компания-производитель не должна находиться под контролем иностранных лиц.

- Торговая марка также не должна контролироваться иностранцами. Допускается использование иностранного бренда, если право на его применение принадлежит российской компании не менее пяти лет.

Цель законопроекта — повысить конкурентоспособность российских товаров, обеспечить их продвижение на внутреннем рынке, в том числе на маркетплейсах, и укрепить товарный суверенитет.