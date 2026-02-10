Минпромторг разработал законопроект о «российской полке»
Минпромторг России подготовил законопроект, определяющий понятие «российской полки» для непродовольственных товаров. Документ устанавливает критерии отнесения продукции к отечественной и вводит процедуру подтверждения её происхождения.
Инициатива разработана в ответ на обращение депутата Госдумы Михаила Делягина, который предлагал ограничить комиссию маркетплейсов для российских товаров, пишет ТАСС.
Согласно законопроекту, чтобы попасть на «российскую полку», товар должен соответствовать трём ключевым требованиям:
- Изделие должно быть изготовлено на территории России или стран ЕАЭС при условии, что эти государства обеспечивают недискриминационный доступ российской продукции на свои рынки.
- Компания-производитель не должна находиться под контролем иностранных лиц.
- Торговая марка также не должна контролироваться иностранцами. Допускается использование иностранного бренда, если право на его применение принадлежит российской компании не менее пяти лет.
Цель законопроекта — повысить конкурентоспособность российских товаров, обеспечить их продвижение на внутреннем рынке, в том числе на маркетплейсах, и укрепить товарный суверенитет.
Комментарии читателей
Российская полка будет самой маленькой в любом магазине, полочка типа, метра полтора длинной, на фоне торгового центра "made in China"
Если интересы протекции превалируют над интересами производства, то необходимость такого производства кажущаяся. Потому что всё, что жизненно необходимо, не может погибнуть просто по причине того, что жизнь хочет жить. А значит и протекционизм также необходим для оптимизации и выявления затрат на роскошь.
Вот, ты проще описал мою мысль, именно про очередной сговор и блатных поставщиков и речь.
А нет, в том, что - кто решать будет, что есть русское? А вот за то чтобы печать нужную на бумажку поставить, требуеься мзду заплатить, и тогда не особо важно где ты эту продукцию достал, бумажка есть
Так ты за правительство или нет, ты уж определись