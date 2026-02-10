Минпромторг разработал законопроект о «российской полке»

Минпромторг России подготовил законопроект, определяющий понятие «российской полки» для непродовольственных товаров. Документ устанавливает критерии отнесения продукции к отечественной и вводит процедуру подтверждения её происхождения.

Инициатива разработана в ответ на обращение депутата Госдумы Михаила Делягина, который предлагал ограничить комиссию маркетплейсов для российских товаров, пишет ТАСС.

Согласно законопроекту, чтобы попасть на «российскую полку», товар должен соответствовать трём ключевым требованиям:

- Изделие должно быть изготовлено на территории России или стран ЕАЭС при условии, что эти государства обеспечивают недискриминационный доступ российской продукции на свои рынки.

- Компания-производитель не должна находиться под контролем иностранных лиц.

- Торговая марка также не должна контролироваться иностранцами. Допускается использование иностранного бренда, если право на его применение принадлежит российской компании не менее пяти лет.

Цель законопроекта — повысить конкурентоспособность российских товаров, обеспечить их продвижение на внутреннем рынке, в том числе на маркетплейсах, и укрепить товарный суверенитет.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.02.2026, 15:46
    Гость: ABCD

    Российская полка будет самой маленькой в любом магазине, полочка типа, метра полтора длинной, на фоне торгового центра "made in China"

  2. 10.02.2026, 15:26
    Гость: Тут однако надо понимать

    Если интересы протекции превалируют над интересами производства, то необходимость такого производства кажущаяся. Потому что всё, что жизненно необходимо, не может погибнуть просто по причине того, что жизнь хочет жить. А значит и протекционизм также необходим для оптимизации и выявления затрат на роскошь.

  3. 10.02.2026, 14:41
    Гость: Юри_й

    Вот, ты проще описал мою мысль, именно про очередной сговор и блатных поставщиков и речь.

  4. 10.02.2026, 13:54
    Гость: Юри_й

    А нет, в том, что - кто решать будет, что есть русское? А вот за то чтобы печать нужную на бумажку поставить, требуеься мзду заплатить, и тогда не особо важно где ты эту продукцию достал, бумажка есть

Все комментарии (21)
Выбор читателей
Медведев: ЕС загнал себя в ловушку отказом от российских энергоносителей
Посадка © KM.RU, Роман Погодаев
В Россию в обход санкций ввезли двигатели для самолетов Boeing
«Использовать нужно тихо»: как отключение Starlink повлияло на российские и украинские войска
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
С апреля Россия начнет выдавать «визу талантов» для образованных мигрантов
Избранное
В каких границах признавать ДНР и ЛНР Москве?
BELINSKY «Моушн» (интернет-сингл)
ФЛИП «Скверная муза» (интернет-сингл)
«Моральный кодекс» выступил в Историческом музее
«Роспотребнадзор не справляется по срокам»: родители учеников «ковидных» классов проходят все круги ада
Латвия отбирает у Белоруссии чемпионат мира по хоккею
«Единственный для России способ сохранить себя – победить в спецоперации»
Скворцы Степанова «Капибара» (рецензия на клип)
Открытие музыкального проекта «Чистая классика», 24 октября , Niko
Владимир Кузьмин «Десять новых песен о любви» (винил)
Танцы на воле «С'Ад + XTRA»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации