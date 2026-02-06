В Россию в обход санкций ввезли двигатели для самолетов Boeing
В Россию из Азии в обход санкций ввезли шесть двигателей для американских лайнеров Boeing, пишет Газета.RU со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По информации канала, первой авиакомпанией, кому удалось заменить силовую установку, стала Azur Air. В январе Boeing 757 этой авиакомпании совершил две аварийные посадки в Ланьчжоу (Китай) и Ханое (Вьетнам).
На фоне участившихся происшествий с самолетами ряд авиакомпаний в России рассматривает возможность эксплуатации отечественных воздушных судов Ту-204 и Ту-214. В Mash узнали, что ими уже заинтересовались представители S7, которые договорились приобрести среднемагистральные Ту‑214 в рамках совместного меморандума с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).
До этого глава Росавиации Дмитрий Ядров предупредил, что по самому пессимистичному прогнозу до 2030 года российская гражданская авиация может потерять 339 лайнеров, то есть около трети всего парка, из-за сложностей с ремонтом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"В Россию из Азии в обход санкций ввезли шесть двигателей для американских лайнеров Boeing, пишет Газета.RU со ссылкой на Telegram-канал Mash"
---
Настораживает то, что "из Азии". Отсюда возникают вопросы как-то: это новые авиадвигатели или уже бывшие в употреблении, далее где гарантии на эти двигатели и где гарантии, что с учетом того, что электроника как и софт сотавляют неотлемлемую часть авиадвихателя, то вполне возможны разного
рода "закладки", которые очень трудно обнаружить. Коротко так покупка авиадвигателей по серым схемам т.е. без всяких гарантий - а гарантии дает только их изготовитель, ставит под угрозу жизнь авиапассажиров. Но ведь это есть еще и нарушения соотв. законов положений РФ по поводу эксплуатации авиационной техники без гарантий.
Свое уже откукарекали. В 1985 году надо было свое удерживать.
это наша гордость?!ввезли обходным путем! Еще неизвестно, что ввезли
Каким судом судишь,таким судом ,судим будешь.
Санкции должны действовать только на территории страны, которая их ввела.