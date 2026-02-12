Минэкономики не исключило дальнейшего замедления экономики России

© KM.RU, Вадим Черноусов

Минэкономразвития допускает дальнейшее замедление экономики РФ, восстановление темпов роста начнется к концу 2026 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления на комитете по экономической политике в Госдуме.

По его словам, инфляция в России в начале 2026 года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь. Несмотря на это, уверен он, «есть резерв для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий».

«Но надо понимать, что какие бы решения сейчас не принимались, они будут действовать на экономику с лагом. Оценка лага — 6-9 месяцев, иногда больше. Поэтому мы ожидаем в первом полугодии дальнейшего замедления экономики, восстановление темпов роста будет происходить в лучшем случае в конце 2026 года, но, скорее всего, в 2027 году», — приводит его слова РБК.

