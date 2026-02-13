Банк России снизил ключевую ставку до 15,5%

Совет директоров Банка России шестой раз подряд принял решение снизить ключевую ставку. Шаг вновь составил 50 базисных пунктов, ставка снижена до 15,5% годовых.

Большинство аналитиков ждало сохранения ставки на уровне 16%. Ряд экспертов допускал ее снижение на 50 б.п.

"Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение", - цитирует "Интерфакс" заявление ЦБ по итогам заседания совета директоров.

ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, отмечается в сообщении регулятора.

  1. 13.02.2026, 19:01
    Гость: stalker

    Предприниматели платят налоги в бюджет. И за счёт этих налогов (в том числе) содержится государство. И не мешало бы государству об этом помнить. Разумная государственная политика направлена на поддержку бизнеса, а не на разрушение инвестиционного климата в стране. А высокая ключевая ставка к этому и приводит. Так что вопросы к политике ЦБ РФ есть. Похоже, что именно он кое чем трясет вместо поддержки экономики страны.

  2. 13.02.2026, 18:57
    Гость: stalker

    Если ты не понимаешь как это влияет на экономику страны и, следовательно, на всю нашу жизнь, то не надо судить и комментировать.

  3. 13.02.2026, 18:35
    Гость: Началась

    прикормка электората перед выборами.Но потом будет осознание того,что уже обманули нас.Подвесят всех по способу Салтычихи,под ребра.Замена уже едет из Афганистана, Пакистана,Индии.

  4. 13.02.2026, 17:40
    Гость: Михаил

    Ключевая ставка будет снижаться, а вот высокие цены останутся с нами теперь навсегда!

