Банк России снизил ключевую ставку до 15,5%

14:00 13.02.2026

Совет директоров Банка России шестой раз подряд принял решение снизить ключевую ставку. Шаг вновь составил 50 базисных пунктов, ставка снижена до 15,5% годовых.

Большинство аналитиков ждало сохранения ставки на уровне 16%. Ряд экспертов допускал ее снижение на 50 б.п.

"Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение", - цитирует "Интерфакс" заявление ЦБ по итогам заседания совета директоров.

ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, отмечается в сообщении регулятора.