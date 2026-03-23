Минфин предложил расширить контроль за переводами между физлицами

20:18 23.03.2026

Министерство финансов РФ разработало законопроект, который расширяет обмен информацией между Федеральной налоговой служба (ФНС) и Банком России для выявления доходов граждан, получаемых через переводы от других физических лиц. Документ уже направлен в правительство, сообщают «Ведомости».

Инициатива направлена на устранение пробелов в налоговом контроле: сейчас значительная часть безналичных поступлений между гражданами фактически остается вне поля зрения налоговых органов.

На данный момент ФНС может запрашивать банковские данные только при наличии оснований, предусмотренных законодательством. При этом переводы между физлицами часто не облагаются налогом, поскольку формально считаются безвозмездными.

Однако, как отмечается в пояснительной записке, под такие «подарки» нередко маскируются реальные платежи, например, за услуги или аренду. В результате формируется «серая зона», где доходы не декларируются и не облагаются НДФЛ.

Законопроект предусматривает поправки в действующее законодательство и вводит ключевое нововведение — регулярный обмен данными между ФНС и Центробанком.

В рамках этой системы налоговая служба сможет передавать регулятору информацию, полученную от банков: сведения об открытии и закрытии счетов, использовании электронных средств платежа (включая карты и кошельки), а также данные о категориях доходов граждан. Обмен будет осуществляться в электронном формате, а его параметры — состав данных и периодичность — определят отдельным соглашением между ведомствами.