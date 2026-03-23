Минфин предложил расширить контроль за переводами между физлицами

Министерство финансов РФ разработало законопроект, который расширяет обмен информацией между Федеральной налоговой служба (ФНС) и Банком России для выявления доходов граждан, получаемых через переводы от других физических лиц. Документ уже направлен в правительство, сообщают «Ведомости».

Инициатива направлена на устранение пробелов в налоговом контроле: сейчас значительная часть безналичных поступлений между гражданами фактически остается вне поля зрения налоговых органов.

На данный момент ФНС может запрашивать банковские данные только при наличии оснований, предусмотренных законодательством. При этом переводы между физлицами часто не облагаются налогом, поскольку формально считаются безвозмездными.

Однако, как отмечается в пояснительной записке, под такие «подарки» нередко маскируются реальные платежи, например, за услуги или аренду. В результате формируется «серая зона», где доходы не декларируются и не облагаются НДФЛ.

Законопроект предусматривает поправки в действующее законодательство и вводит ключевое нововведение — регулярный обмен данными между ФНС и Центробанком.

В рамках этой системы налоговая служба сможет передавать регулятору информацию, полученную от банков: сведения об открытии и закрытии счетов, использовании электронных средств платежа (включая карты и кошельки), а также данные о категориях доходов граждан. Обмен будет осуществляться в электронном формате, а его параметры — состав данных и периодичность — определят отдельным соглашением между ведомствами.

  1. 23.03.2026, 22:52
    Гость: тоже-врач

    Банковские услуги с каждым годом становятся всё дороже и неудобнее. Скоро народ тотально в наличку уйдёт.

  3. 23.03.2026, 22:02
    Гость: Вот

    интересно,как бы везде контроль,а как пенсионерки и пенсионеры имеют на счетах миллиарды(Володин,Мантуров)?Или у Пу ,только для тех такие препоны,кто последние рублики за ЖКХ отдает.

  4. 23.03.2026, 21:56
    Гость: с биноклем на диване

    "Налоговая" система имеет совсем не те цели что все думают..
    Главная цель всегда была - КОНТРОЛЬ над быдлом, что бы знали свое место и что бы небожители знали кто чем занимается.
    Для обеспечения финансирования голема государства, существующая система конфискаций НЕ нужна..
    Вы подумайте сколько денег уходит на содержание всей этой банды.
    Одни только банки тратят более 40% прибыли на содержание административного аппарата навязанного правительством.
    Это деньги пушенные на ветер, а могли-бы участвовать в реальной экономике. Но то банки.. которые стали департаментом мин.внутренних дел. У них армия юристов которые их могут отамзать и направить что-бы поменьше дармоведы отнимали - остальным так не прокатит.. они тратят на перекладывание воздуха еще больше.

  5. 23.03.2026, 21:56
    Гость: ABCD

    Им то что? Мы заплатим за всё из своего кармана. Они же до сих пор с своего кармана в стране и гроша на нас не потратили.

