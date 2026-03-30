В России до 1 июля приостановлены валютные операции по бюджетному правилу
Минфин России до 1 июля не будет совершать операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке. Постановление о приостановке проведения валютных операций по бюджетному правилу подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет "Коммерсант".
Решение связано с планируемыми изменениями цены отсечения на нефть по бюджетному правилу, пояснили в пресс-службе Минфина. Цель — "повышение устойчивости государственных финансов и укрепление финансовой системы страны", следует из сообщения ведомства. Минфин приостановил операции по покупке и продаже на валютном рынке с марта.
Минфин рассматривает изменение цены отсечения на нефть по бюджетному правилу с 2027 года. Сейчас она составляет $60 за баррель. К 2030 году цену ее планируется снизить до $55 за баррель. Сумма доходов, превышающая цену отсечения, откладывается в Фонд национального благосостояния. Министр финансов России Антон Силуанов объяснял необходимость снижением давления на валютный рынок и сохранением средств ФНБ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Для ЦБ золото и алмазы- не ценности. Эта организация заточена под бумагу- на которой шлёпают доллары. В СССР в гохране на каждый рубль была крупинка золота, алмазы и тд.. сейчас в гохране нет обеспечения для рублей РФ, а цифровой рубль это что ни наесть крипта. ЦБ не обеспечивает цифровую рублёвую крипту обсолютно не чем. Сейчас в РФ нет настоящий денег, доллары и евро тоже не деньги. Это такой же товар. если они торгуются за другие валюты. Рубли СССР не были просто деньгами, это был залоговый вексель. Единственная в мире валюта такого уровня. По этому рубль СССР 20 лет назад и через 20 лет спустя был тем же полновесным рублём, в отличии от фантиков РФ с гербом Керенского правительства.
В 1991г когда валили СССР, доллар США стоил 36 центов (столько США могли иметь обеспечения для долларов). В 2005г уже 25 центов. При Обаме стал стоить 9 центов. Что он стоит сейчас?
В октябре 2009 года китайцы получили на отгрузку золотые слитки от США. Золото регулярно обменивается между странами для оплаты долгов и регуляции так называемого активного баланса. Китайцы понятно стали выборочно проверять пробы слитков. Эксперты с удивлением обнаружили, что это слитки вольфрама покрытые золотой фольгой. Это было золото из "Форт Нокс", сразу поползли слухи, что США давно уже продали эти слитки для компенсации своего внутреннего долга. Попросту украли. США крадут чужое золото сданное другими странами в ВМФ уже с середины 60-х годов. История с Де-Голем и возвращением из США золота Франции...
"хоть святы выноси"... ФНБ - Это снова мудрое решение и главное проверено работает.
Тем временем, цб распродает русское золото килотоннами..
В том время когда ВСЕ его наоборот накапливают.
чтоба красть ?