В России до 1 июля приостановлены валютные операции по бюджетному правилу

20:48 30.03.2026

Минфин России до 1 июля не будет совершать операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке. Постановление о приостановке проведения валютных операций по бюджетному правилу подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет "Коммерсант".

Решение связано с планируемыми изменениями цены отсечения на нефть по бюджетному правилу, пояснили в пресс-службе Минфина. Цель — "повышение устойчивости государственных финансов и укрепление финансовой системы страны", следует из сообщения ведомства. Минфин приостановил операции по покупке и продаже на валютном рынке с марта.

Минфин рассматривает изменение цены отсечения на нефть по бюджетному правилу с 2027 года. Сейчас она составляет $60 за баррель. К 2030 году цену ее планируется снизить до $55 за баррель. Сумма доходов, превышающая цену отсечения, откладывается в Фонд национального благосостояния. Министр финансов России Антон Силуанов объяснял необходимость снижением давления на валютный рынок и сохранением средств ФНБ.