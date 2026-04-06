Кредитные долги россиян впервые превысили 45 трлн рублей

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Кредиты и займы россиян впервые достигли 45 триллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России. 

Такой показатель приведен по состоянию на 1 января 2026 года.

Кредиты и займы за квартал выросли на 2,2% или на 988 миллиардов рублей.

В структуре показателя почти половину (48,1%) заняли ипотечные кредиты – 21,7 триллиона рублей. Почти треть (29,7%) пришлась на потребительские ссуды – 13,4 триллиона рублей. Заметную долю (6,8%) заняли автокредиты – 3 триллиона рублей.

Остальное пришлось на требования по начисленным процентам, займы от микрофинансовых и других организаций и прочие кредиты.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации