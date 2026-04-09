Силуанов отметил важную роль ФНС в обелении российской экономики

Министр финансов России Антон Силуанов отметил важную роль Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ в формировании ресурсной базы бюджета, обелении экономики, а также создании комфортной среды и равных конкурентных условий для добросовестного бизнеса. Об этом он заявил на заседании коллегии ФНС, в ходе которой обсудили итоги деятельности службы в 2025 году, а также задачи на 2026 год.

"В прошлом году при участии ФНС были подготовлены изменения налогового законодательства и обеспечена адаптация налогоплательщиков к их внедрению. Служба успешно с этим справилась. Организована информационная кампания по изменениям расчета НДФЛ и составлению отчетности. Проведена работа по интегрированию налогоплательщиков на УСН в систему уплаты НДС", - приводит слова Силуанова ТАСС.

При этом министр отметил реализацию плана мероприятий по обелению отдельных секторов экономики, который направлен на снижение объемов теневого сектора и борьбу с уклонением от уплаты налогов.

"Правительством принят план мероприятий. Меры касаются не только совершенствования налогового законодательства, но и применения ККТ, банковского законодательства. Необходимо обеспечить доработку автоматизированных информационных систем, поскольку без создания инфраструктуры, технологической базы невозможно будет приступить к реализации принятых решений", - сказал Силуанов.

Министр подчеркнул, что ФНС России необходимо и дальше обеспечивать сервисное сопровождение, вести проактивную разъяснительную работу, выстраивать обратную связь с бизнесом. По его словам, это позволит обеспечить стабильность налоговых поступлений, не создавая избыточного административного давления.