Силуанов отметил важную роль ФНС в обелении российской экономики

Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин

Министр финансов России Антон Силуанов отметил важную роль Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ в формировании ресурсной базы бюджета, обелении экономики, а также создании комфортной среды и равных конкурентных условий для добросовестного бизнеса. Об этом он заявил на заседании коллегии ФНС, в ходе которой обсудили итоги деятельности службы в 2025 году, а также задачи на 2026 год.

"В прошлом году при участии ФНС были подготовлены изменения налогового законодательства и обеспечена адаптация налогоплательщиков к их внедрению. Служба успешно с этим справилась. Организована информационная кампания по изменениям расчета НДФЛ и составлению отчетности. Проведена работа по интегрированию налогоплательщиков на УСН в систему уплаты НДС", - приводит слова Силуанова ТАСС

При этом министр отметил реализацию плана мероприятий по обелению отдельных секторов экономики, который направлен на снижение объемов теневого сектора и борьбу с уклонением от уплаты налогов.

"Правительством принят план мероприятий. Меры касаются не только совершенствования налогового законодательства, но и применения ККТ, банковского законодательства. Необходимо обеспечить доработку автоматизированных информационных систем, поскольку без создания инфраструктуры, технологической базы невозможно будет приступить к реализации принятых решений", - сказал Силуанов.

Министр подчеркнул, что ФНС России необходимо и дальше обеспечивать сервисное сопровождение, вести проактивную разъяснительную работу, выстраивать обратную связь с бизнесом. По его словам, это позволит обеспечить стабильность налоговых поступлений, не создавая избыточного административного давления.

Выбор читателей
Дуров пообещал усложнить обнаружение и блокировку трафика Telegram
Трамп объявил о спасении пилота F-15E, сбитого в пятницу над Ираном
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Правительство не поддержало запрет на зарубежную недвижимость для депутатов
Трамп пригрозил уничтожить Иран за одну ночь
Избранное
Выбор строительной бригады: что нужно знать
«А я готовлюсь стать отцом»: в России облегчат жизнь многодетным семьям?
Садовая шпалера: 9 креативных идей наружного огрождения
«Пикник», 12 декабря, Арена КТЗ (Калуга)
Основы гостевой спальни: 7 способов создания гостевой комнаты для гостей
«Кирпичи» вернули поклонников в их 2002-й
Сражения за Карабах грозят стать жестокой бойней
Конфеты и шоколадки из сои делать будут - это уже не фантазии
Мара, 6 марта, Рок-бар «Бах» (Обнинск)
«Мураками» , 3 декабря , 1930 Moscow, 19:00
«Агрессор и оккупант»: чем Латвия оправдывает депортацию русского старика
