Партнерство с Альфа-Банком: преимущества, сколько можно заработать

13:21 22.05.2024

Партнёрская программа Альфа-Банка: как к ней подключиться и сколько можно заработать. Размеры вознаграждения, виды офферов, работа в агентском кабинете на платформе Пампаду.

Заработать с Альфа-Банком сегодня может любой желающий. Все слышали о возможности получить доход за приведённого друга, который откроет дебетовую карту. Но это не единственный вариант заработка, и банк платит не только за дебетовые карты. Способов получить прибыль, распространяя банковские продукты, гораздо больше. Расскажем, как устроена партнёрская программа Альфа-Банка, сколько можно заработать и что сделать, чтобы стать участником.

Партнёрка Альфа-банка: что это?

Финансовое учреждение разработало схему, благодаря которой посторонние люди, не являющиеся его клиентами, получают основной или дополнительный доход. Партнёрская программа Альфа-Банка для физических лиц — это схема, с помощью которой человек рекламирует банковские продукты и услуги. Когда человек оформляет кредит, карту или ипотеку, открывает вклад, расчётный счёт — агент получает фиксированную сумму выплаты.

Деньги не сразу поступают на счёт или карту, а замораживаются на некоторое время. Этот период называется холдом. Он нужен, чтобы банк убедился, что клиент действительно намерен пользоваться услугой. Если всё в порядке, участник партнёрской программы Альфа-Банка получает выплату.

Условия партнёрки

Участие в партнёрской программе Альфа-Банка по привлечению клиентов подходит компаниям, физлицам, предпринимателям, самозанятым. По роду деятельности человек может быть фрилансером, вебмастером, арбитражником, риэлтором, страховым агентом. ограничений по типу занятости нет, график свободный, можно работать из любой точки мира. где есть интернет. По условиям партнёрской программы Альфа-Банка, агент самостоятельно привлекает клиентов, поэтому его доход зависит от приложенных усилий. Оклад не предусмотрен. Количество продаж в месяц не регламентировано — кредитор платит за каждого реального клиента.

Офферы банка

Партнёрская программа Альфа-Банка для заработка включает несколько офферов:

Кредитки 4 видов. Есть карты для путешественников, с длительным грейс-периодом — 365 дней, и одна кобрендовая, позволяющая получать повышенный кешбэк за покупки в “Пятёрочке”. Размер вознаграждения за нового клиента — от 1 333 руб. до 5 000 руб. Дебетовые карты — в партнёрской программе Альфа-Банка их 12 видов. Условия разнообразные, поэтому агент может выбрать продукт с учётом потребностей целевой аудитории. Оплата за целевое действие — 1 333 руб. за взрослую до 2 500 руб. Есть детские карты — вознаграждение за них составляет 667 руб. Кредит наличными. В этой категории рекламодатель представил 6 предложений, включая залоговые и целевые кредиты, выдачу наличными, рефинансирование и финансирование бизнеса. Партнёрская выплата — 8 000 руб. и 3 333 руб. за 1 оформленный договор. Ипотека. Доступно 6 ипотечных предложений: по стандартной и льготной ставке, для IT, для семей, на вторичное жильё и рефинансирование. РКО. Партнёрка Альфа-Банка для заработка на продаже услуг РКО включает 2 предложения: регистрация бизнеса и открытие расчётного счёта. Размер вознаграждения — 3 335 руб. и 1 330 руб. Вакансии. Кроме распространения финансовых офферов, агенты получают доход, помогая соискателям трудоустроиться. Открытые вакансии: менеджер, удалённый бизнес-советник, специалист по дистанционной работе менеджер по прямым продажам, курьер по доставке карт и сотрудник в телемаркетинге. Выплата за целевое действие — от 2 560 уб. до 5 760 рб.

Также в партнёрке Альфа-Банка по дебетовым картам и кредитам есть уникальное предложение — витрина. За оформление любого продукта, представленного на ней, выплачивается вознаграждение в сумме 1 333 руб.

Возможный доход от участия в программе

По статистике, большинство партнёров зарабатывают от 15 000 до 30 000 руб. в месяц, совмещая распространение банковских продуктов с другой деятельностью. Если сконцентрироваться только на работе в партнёрской программе Альфа-Банка, самозанятому или физлицу удастся выйти на доход от 50 000 руб. и выше.

Опытные агенты. которые могут позволить себе инвестиции в партнёрскую программу Альфа-Банка для заработка, получают доход от 100-150 тыс. в месяц и более. В этом случае схема работы предполагает покупку трафика с последующим направлением на офферы.

Плюсы и минусы программы

К плюсам партнёрки Альфа-Банка можно отнести:

выбор офферов с достойным вознаграждение;

понятные условия;

отсутствие ограничений на старте — сотрудничество с этим рекламодателем доступно всем желающим;

готовые промо-материалы — не нужно создавать баннеры для рекламы;

высокий процент одобрения заявок.

Минусы — стандартные для партнёрок:

ограничения по источникам трафика;

оплата только за нового клиента;

отсутствие оклада;

необходимость платить налог с полученного дохода.

Заработок в партнёрской программе Альфа-Банка по кредитам не гарантирован, но и не ограничен. Он зависит от активности участника.

Как подключиться к партнерке?

Для подключения достаточно зарегистрироваться в сервисе партнёрских продаж Пампаду или на сайте банка, выбрать подходящий оффер и начать распространять. Предварительно стоит ознакомиться с условиями, потому что за их нарушение агента отключают от программы. Не допускается мотивированный трафик и введение пользователей в заблуждение. Так, нельзя предлагать пользователям оформить продукт за вознаграждение. Банк платит только за реальных клиентов

О сервисе Пампаду*

Сервис Пампаду объединяет предложения от финансовых организаций и предлагает заработать, рекламируя их продукты среди целевой аудитории. Чтобы начать работу, сделайте следующее:

Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь в личном кабинете. Ознакомьтесь с офферами, выберите любой и начинайте распространять. Получайте доход за каждого, кто воспользуется банковским предложением.

Техподдержка сервиса поможет разобраться в нюансах, порекомендует обучающие материалы и порекомендует выгодные офферы.