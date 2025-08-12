11:36 12.08.2025

Микрофинансовый рынок РФ постоянно растет и развивается, с каждым годом появляются новые организации, специализирующиеся на выдаче потребительских займов населению.

Выясним, какие изменения коснулись МФО в 2025 году, каким образом новые компании привлекают клиентов и как безопасно оформить займ.

Почему новые компании чаще одобряют



Микрофинансовые организации, которые только оказались на рынке, стремятся как можно быстрее нарастить клиентскую базу и укрепить свои позиции в условиях большой конкуренции. По этой причине они предлагают потенциальным заемщикам льготные условия и выдают новые займы с высоким процентом одобрения. Без особых проблем получить деньги можно даже при плохой кредитной истории, поскольку новые МФО не предъявляются высокие требования клиентам.

Вновь открытые кредитные компании могут чаще одобрять займы и по причине отсутствия большого опыта в скоринге — оценке финансовых рисков. Как, правило, на этапе становления МФО не имеют хорошо отлаженных алгоритмов проверки кредитоспособности заемщиков и выдают займы только на основании минимального пакета документов, без тщательного анализа кредитной истории клиента.

Высокий показатель выдачи займов объясняется и успешным использованием онлайн-платформ и автоматизированных сервисов, благодаря которым обработка заявок занимает минимум времени. Как следствие, МФО выдает больше одобрений по займам.

Как изменились условия и требования



Главный тренд 2025 года в секторе микрокредитования — полная прозрачность. Благодаря новым правилам клиенты смогут лучше оценивать потенциальные риски, а регулятор — быстрее и эффективнее выявлять компании, которые нарушают правила.

Остался в прошлом агрессивный маркетинг с навязчивой рекламой МФО, которая вводила потенциальных заемщиков в заблуждение. Теперь микрофинансовые организации обязаны предупреждать клиентов о возможных финансовых рисках при оформлении займов.

Согласно Федеральному закону от 13.03.2006 N 38-ФЗ:

В любой рекламе МФО должен быть указан полный размер переплаты, включая все комиссии. Эта информация должна быть напечатана крупным шрифтом, не менее 50% от основного текста.

Запрещено использование фраз «займ без процентов», если это не соответствует действительности.

Под запретом оказалась реклама, направленная на социально уязвимые группы населения: пенсионеров, лиц с низким уровнем дохода, студентов.



Нарушение новых правил карается штрафом в размере до 1 млн рублей.

Рассмотрим ключевые моменты, которые остались актуальными в 2025 году:

Максимальный размер займа составляет 500 тысяч рублей — для МКК и 1 млн рублей - для МФК.

Выдача займов под залог или поручительство. Предметом залога может быть только движимое имущество, которое находится в собственности заемщика. Как правило, это автомобиль или мототехника. В залоге может находиться как транспортное средство, так и ПТС. В случае неуплаты займа МФО имеет право забрать залог себе.

Максимальная ставка по займа — до 0,8% в день или 292% годовых. Общая сумма переплаты по займу, включая пени и штрафы, не должна превышать 130% от суммы основного долга.



Советы по безопасному оформлению



Чтобы найти подходящее предложение по займу среди новых МФО, следует обращать внимание на такие важные параметры:

Надежность компании. Она должна иметь лицензию и находиться в реестре МФО и МКК, ознакомиться с которым можно на сайте Банка России

Соответствие реквизитов МФО. Данные на сайте компании и в кредитном договоре должны полностью совпадать

Внимательное изучение договора. В документе должны быть прописаны такие данные: размер процентной ставки, срок возврата, график платежей, условия досрочного погашения займа, размер штрафов и пени в случае возникновения просрочки

Проверка сайта МФО. В поисковых системах Яндекс и Mail.ru при поиске МФО нужно переходить на сайт с синей галочкой рядом с названием компании.



Эти шаги помогут избежать рисков и найти максимально выгодный займ.