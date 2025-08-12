Новые МФО

© KM.RU, Илья Шабардин

Микрофинансовый рынок РФ постоянно растет и развивается, с каждым годом появляются новые организации, специализирующиеся на выдаче потребительских займов населению. 

Выясним, какие изменения коснулись МФО в 2025 году, каким образом новые компании привлекают клиентов и как безопасно оформить займ.

Почему новые компании чаще одобряют


Микрофинансовые организации, которые только оказались на рынке, стремятся как можно быстрее нарастить клиентскую базу и укрепить свои позиции в условиях большой конкуренции. По этой причине они предлагают потенциальным заемщикам льготные условия и выдают новые займы с высоким процентом одобрения. Без особых проблем получить деньги можно даже при плохой кредитной истории, поскольку новые МФО не предъявляются высокие требования клиентам.

Вновь открытые кредитные компании могут чаще одобрять займы и по причине отсутствия большого опыта в скоринге — оценке финансовых рисков. Как, правило, на этапе становления МФО не имеют хорошо отлаженных алгоритмов проверки кредитоспособности заемщиков и выдают займы только на основании минимального пакета документов, без тщательного анализа кредитной истории клиента.

Высокий показатель выдачи займов объясняется и успешным использованием онлайн-платформ и автоматизированных сервисов, благодаря которым обработка заявок занимает минимум времени. Как следствие, МФО выдает больше одобрений по займам.

Как изменились условия и требования


Главный тренд 2025 года в секторе микрокредитования — полная прозрачность. Благодаря новым правилам клиенты смогут лучше оценивать потенциальные риски, а регулятор — быстрее и эффективнее выявлять компании, которые нарушают правила.

Остался в прошлом агрессивный маркетинг с навязчивой рекламой МФО, которая вводила потенциальных заемщиков в заблуждение. Теперь микрофинансовые организации обязаны предупреждать клиентов о возможных финансовых рисках при оформлении займов.

Согласно Федеральному закону от 13.03.2006 N 38-ФЗ:

  • В любой рекламе МФО должен быть указан полный размер переплаты, включая все комиссии. Эта информация должна быть напечатана крупным шрифтом, не менее 50% от основного текста.
  • Запрещено использование фраз «займ без процентов», если это не соответствует действительности.
  • Под запретом оказалась реклама, направленная на социально уязвимые группы населения: пенсионеров, лиц с низким уровнем дохода, студентов.


Нарушение новых правил карается штрафом в размере до 1 млн рублей.

Рассмотрим ключевые моменты, которые остались актуальными в 2025 году:

  • Максимальный размер займа составляет 500 тысяч рублей — для МКК и 1 млн рублей - для МФК.
  • Выдача займов под залог или поручительство. Предметом залога может быть только движимое имущество, которое находится в собственности заемщика. Как правило, это автомобиль или мототехника. В залоге может находиться как транспортное средство, так и ПТС. В случае неуплаты займа МФО имеет право забрать залог себе.
  • Максимальная ставка по займа — до 0,8% в день или 292% годовых. Общая сумма переплаты по займу, включая пени и штрафы, не должна превышать 130% от суммы основного долга.


Советы по безопасному оформлению


Чтобы найти подходящее предложение по займу среди новых МФО, следует обращать внимание на такие важные параметры:

  • Надежность компании. Она должна иметь лицензию и находиться в реестре МФО и МКК, ознакомиться с которым можно на сайте Банка России
  • Соответствие реквизитов МФО. Данные на сайте компании и в кредитном договоре должны полностью совпадать
  • Внимательное изучение договора. В документе должны быть прописаны такие данные: размер процентной ставки, срок возврата, график платежей, условия досрочного погашения займа, размер штрафов и пени в случае возникновения просрочки
  • Проверка сайта МФО. В поисковых системах Яндекс и Mail.ru при поиске МФО нужно переходить на сайт с синей галочкой рядом с названием компании.


Эти шаги помогут избежать рисков и найти максимально выгодный займ.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Нефтегаз в минусе, оборонные траты пухнут. Хватит ли денег и на людей, и на СВО?
jcomp / Freepik.com"/>
В Москве планируют построить индуистский храм
Bloomberg узнал о соглашении по Украине перед встречей Путина и Трампа
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в 2019 году
Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске
Избранное
7 отличий «Что есть я» (интернет-сингл)
Борис Базуров «Мётень»
Джонни Кэш помог группе Blues Bastards пережить пожарную тревогу в Москве
Нововведения-2022: что ещё теперь запрещено в РФ по закону
Игорь Саруханов «Желаю тебе»
Дельфин (акустика), 11 декабря, Papa Bar Village
Дискорезка «Девочка в кроссовках» (интернет-сингл)
Кремлевские «враги народа» и «дураки народа»
«Калинов Мост», 21 декабря, «ГлавКлуб»
«Аргументация о необходимости вооружения судебных приставов звучит весьма странно»
Памятник Сталину и украинские «кидалы»: как прошел «Большой разговор» Александра Лукашенко с прессой и НКО
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации