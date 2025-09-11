Виды лизинга: классификация, формы, сравнение с кредитом и юридические особенности

Узнайте все о лизинге: виды, классификация, формы, сравнение с кредитом. Подробный гид 2025 с примерами и рекомендациями для бизнеса и ИП.

Виды лизинга: классификация, формы, отличия от кредита — полный гид 2025

Лизинг — это вид финансовой аренды, при котором одно юридическое лицо (лизингодатель) предоставляет другому (лизингополучателю) имущество, за фиксированные лизинговые платежи с возможностью последующего выкупа.

Оформляется лизинг всегда через договор лизинга, в котором подробно указываются:

  • предмет лизинга и его стоимость;
  • срок и график платежей;
  • размер авансового взноса;
  • условия выкупа;
  • обязанности и права сторон;
  • порядок налогообложения и страхования.

Классификация и основные виды лизинга

Существует несколько классификаций лизинга — по срокам, структуре сделки, участникам, географии и другим параметрам.

По сроку лизинга и степени амортизации

  1. Финансовый лизинг
    Это долгосрочная финансовая аренда, при которой лизинговое имущество полностью окупается за счет регулярных платежей. По завершении срока договора право собственности на объект лизинга чаще всего переходит к лизингополучателю.
  2. Оперативный (операционный) лизинг
    Краткосрочная аренда на короткий срок, при которой имущество возвращается лизингодателю. Используется, когда лизинг может быть временной альтернативой покупки.

По юрисдикции сделки

  • Внутренний лизинг
    Все участники находятся в одной стране. Наиболее распространенная форма в РФ.
  • Международный лизинг
    Один из участников зарегистрирован за границей. В таких сделках особенно важно соблюдение требований по обработке персональных данных, валютному контролю и таможенным процедурам.

По условиям выкупа

  • С обязательством выкупа
    В договоре лизинга закрепляется обязанность лизингополучателя приобрести имущество в конце срока.
  • С правом выкупа
    Решение о приобретении имущества остается за лизингополучателем.
  • Без выкупа
    Объект возвращается владельцу. Чаще всего применяется в краткосрочных проектах.

Особые формы и виды лизинга

  • Возвратный лизинг
    Компания продает имущество, которое ей принадлежит, и тут же берет его в лизинг. Используется для высвобождения капитала.
  • Сублизинг
    Возможность передать лизинговое имущество в аренду третьему лицу. Требует отдельного согласования.
  • Генеральный лизинг(редко используется в РФ)

Долгосрочные партнерские отношения, предполагающие заключение рамочного договора на несколько объектов.

Какие объекты могут передаваться в лизинг

  • Движимое имущество: техника, автотранспорт, производственное оборудование
  • Недвижимость: здания, цеха, склады

Сравнение лизинга и кредита

Параметр

Лизинг

Кредит

Объект

Имущество

Деньги

Право собственности

У лизингодателя

У заемщика

Сроки

Гибкие

Жесткие

Аванс

Низкий (0–49,9%)

Высокий (20–50%)

Налогообложение

Снижение налога на прибыль и имущество

Нет

Балансовый учет

Внебалансовый возможен

Всегда на балансе

Возврат возможен

Да

Нет

Правовые и налоговые особенности

При заключении договора важно учитывать:

  • Лизинг может предусматривать как обязательный, так и добровольный выкуп имущества;
  • Сроки — критичны: срок лизинга влияет на возможность амортизации и списания издержек;
  • Налоговые преимущества:
    ✔ амортизационная премия,
    ✔ ускоренная амортизация,
    ✔ вычет налога на прибыль,
    ✔ оптимизация налога на имущество.

Когда лизинг лучше кредита?

Лизинг можно использовать, когда:

  • Нужно получить оборудование без значительных инвестиций;
  • Вы хотите снизить налоги;
  • Требуется краткосрочное использование имущества;
  • Нет достаточной кредитной истории или залогов.

Кредит лучше, если:

  • Вам нужно финансирование под оборотные цели;
  • Важно сразу стать собственником.

Какие виды лизинга выгодны для разных бизнесов

  • Малый бизнес и ИП
    ✔ Оперативный лизинг
    ✔ Финансовый
  • Строительные компании
    ✔ Финансовый или возвратный лизинг
  • Производственные предприятия
    ✔ Классический лизинг с субсидией
    ✔ Генеральный лизинг на парк станков
  • Логистика и перевозки
    ✔ Полный лизинг автопарка с сервисом

Как выбрать подходящий вид лизинга

Выбор зависит от:

  • срока проекта и ресурса
  • цели — использование или выкуп
  • бюджета
  • формы собственности и налоговой схемы
  • объема амортизации и остаточной стоимости

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какие виды лизинга бывают?
– Финансовый, оперативный, возвратный, сублизинг, международный.

Лизинг — это кредит?
– Нет. Кредит — это деньги, лизинг — это аренда имущества.

Какие существуют классификации лизинга?
– По сроку, типу имущества, числу участников, территории, источнику финансирования, степени окупаемости и другим критериям.

Что чаще всего берут в лизинг?
– Транспорт, спецтехнику, оборудование, коммерческую недвижимость.

Как отражается лизинг в бухгалтерии?
– В зависимости от формы: как внебалансовое имущество или как актив на балансе.

В компании Finsmart юридические лица могут оформить лизинг на автомобили, оборудование и спецтехнику на выгодных условиях, соответствующих действующему законодательству РФ. Этот вариант получения предметов в пользование позволяет организации не отвлекать крупные суммы из оборота, а вносить ежемесячные платежи в течение всего срока действия соглашения. Finsmart предлагает удобный способ финансирования с учетом специфики деятельности клиента, предоставляя дополнительные услуги, включая консультации, подбор программ и оформление документов.

Политика компании предусматривает гибкий подход к срокам и первоначальному взносу, что делает ее предложения актуальными как для крупных предприятий, так и для малого бизнеса. Клиент получает возможность не только пользоваться необходимым имуществом, но и выкупить его по окончании срока.

Оформить заявку можно на сайте Finsmart. Процесс работает быстро, и решение о предоставлении программы принимается в течение нескольких дней. Благодаря учету НДС, экономии на налоговой базе, а также возможности досрочного выкупа, лизинг от Finsmart является одним из самых выгодных решений на рынке.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Россияне будут чаще платить за депортацию нелегалов
Трамп: США потеряли Индию и Россию из-за «темного» Китая
Kremlin.ru, CC BY 4.0"/>
Пример того, как в 21 веке запустили бюджетный проект под контролем бюрократического аппарата
Стоп-кадр из видеотрансляции
Медведев: из Финляндии вылепили «анти-Россию» быстрее, чем из Украины
Избранное
Робокот «В лаваше» (интернет-сингл)
Сандра Мантика «Вставай, страна»
Операция Пластилин «Грустные песни для уставших людей»
Браво и Евгений Осин «Скажем мы друг другу Браво!»
Запад активизирует Японию, превращая её в военную державу
Истерия с коронавирусом обрекает на смерть онкобольных и сердечников
Меркель подтолкнула Путина к поглощению Беларуси
Сергей Черняховский. Америка: кризис мечты и трансформация ментальности
Хозяин Ключа «...белый голубь влетел в мой дом» (USB flash)
«Проблемы, которые копились 30 лет, сейчас представляют крайнюю опасность для страны»
«Русская армия безупречна. А тыл безупречен? Предательство в тылу страшнее лобовых таранов врага»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации