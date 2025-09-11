Виды лизинга: классификация, формы, сравнение с кредитом и юридические особенности
Виды лизинга: классификация, формы, отличия от кредита — полный гид 2025
Лизинг — это вид финансовой аренды, при котором одно юридическое лицо (лизингодатель) предоставляет другому (лизингополучателю) имущество, за фиксированные лизинговые платежи с возможностью последующего выкупа.
Оформляется лизинг всегда через договор лизинга, в котором подробно указываются:
- предмет лизинга и его стоимость;
- срок и график платежей;
- размер авансового взноса;
- условия выкупа;
- обязанности и права сторон;
- порядок налогообложения и страхования.
Классификация и основные виды лизинга
Существует несколько классификаций лизинга — по срокам, структуре сделки, участникам, географии и другим параметрам.
По сроку лизинга и степени амортизации
-
Финансовый лизинг
Это долгосрочная финансовая аренда, при которой лизинговое имущество полностью окупается за счет регулярных платежей. По завершении срока договора право собственности на объект лизинга чаще всего переходит к лизингополучателю.
-
Оперативный (операционный) лизинг
Краткосрочная аренда на короткий срок, при которой имущество возвращается лизингодателю. Используется, когда лизинг может быть временной альтернативой покупки.
По юрисдикции сделки
-
Внутренний лизинг
Все участники находятся в одной стране. Наиболее распространенная форма в РФ.
-
Международный лизинг
Один из участников зарегистрирован за границей. В таких сделках особенно важно соблюдение требований по обработке персональных данных, валютному контролю и таможенным процедурам.
По условиям выкупа
-
С обязательством выкупа
В договоре лизинга закрепляется обязанность лизингополучателя приобрести имущество в конце срока.
-
С правом выкупа
Решение о приобретении имущества остается за лизингополучателем.
-
Без выкупа
Объект возвращается владельцу. Чаще всего применяется в краткосрочных проектах.
Особые формы и виды лизинга
-
Возвратный лизинг
Компания продает имущество, которое ей принадлежит, и тут же берет его в лизинг. Используется для высвобождения капитала.
-
Сублизинг
Возможность передать лизинговое имущество в аренду третьему лицу. Требует отдельного согласования.
- Генеральный лизинг(редко используется в РФ)
Долгосрочные партнерские отношения, предполагающие заключение рамочного договора на несколько объектов.
Какие объекты могут передаваться в лизинг
- Движимое имущество: техника, автотранспорт, производственное оборудование
- Недвижимость: здания, цеха, склады
Сравнение лизинга и кредита
|
Параметр
|
Лизинг
|
Кредит
|
Объект
|
Имущество
|
Деньги
|
Право собственности
|
У лизингодателя
|
У заемщика
|
Сроки
|
Гибкие
|
Жесткие
|
Аванс
|
Низкий (0–49,9%)
|
Высокий (20–50%)
|
Налогообложение
|
Снижение налога на прибыль и имущество
|
Нет
|
Балансовый учет
|
Внебалансовый возможен
|
Всегда на балансе
|
Возврат возможен
|
Да
|
Нет
Правовые и налоговые особенности
При заключении договора важно учитывать:
- Лизинг может предусматривать как обязательный, так и добровольный выкуп имущества;
- Сроки — критичны: срок лизинга влияет на возможность амортизации и списания издержек;
-
Налоговые преимущества:
✔ амортизационная премия,
✔ ускоренная амортизация,
✔ вычет налога на прибыль,
✔ оптимизация налога на имущество.
Когда лизинг лучше кредита?
Лизинг можно использовать, когда:
- Нужно получить оборудование без значительных инвестиций;
- Вы хотите снизить налоги;
- Требуется краткосрочное использование имущества;
- Нет достаточной кредитной истории или залогов.
Кредит лучше, если:
- Вам нужно финансирование под оборотные цели;
- Важно сразу стать собственником.
Какие виды лизинга выгодны для разных бизнесов
-
Малый бизнес и ИП
✔ Оперативный лизинг
✔ Финансовый
-
Строительные компании
✔ Финансовый или возвратный лизинг
-
Производственные предприятия
✔ Классический лизинг с субсидией
✔ Генеральный лизинг на парк станков
-
Логистика и перевозки
✔ Полный лизинг автопарка с сервисом
Как выбрать подходящий вид лизинга
Выбор зависит от:
- срока проекта и ресурса
- цели — использование или выкуп
- бюджета
- формы собственности и налоговой схемы
- объема амортизации и остаточной стоимости
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какие виды лизинга бывают?
– Финансовый, оперативный, возвратный, сублизинг, международный.
Лизинг — это кредит?
– Нет. Кредит — это деньги, лизинг — это аренда имущества.
Какие существуют классификации лизинга?
– По сроку, типу имущества, числу участников, территории, источнику финансирования, степени окупаемости и другим критериям.
Что чаще всего берут в лизинг?
– Транспорт, спецтехнику, оборудование, коммерческую недвижимость.
Как отражается лизинг в бухгалтерии?
– В зависимости от формы: как внебалансовое имущество или как актив на балансе.
В компании Finsmart юридические лица могут оформить лизинг на автомобили, оборудование и спецтехнику на выгодных условиях, соответствующих действующему законодательству РФ. Этот вариант получения предметов в пользование позволяет организации не отвлекать крупные суммы из оборота, а вносить ежемесячные платежи в течение всего срока действия соглашения. Finsmart предлагает удобный способ финансирования с учетом специфики деятельности клиента, предоставляя дополнительные услуги, включая консультации, подбор программ и оформление документов.
Политика компании предусматривает гибкий подход к срокам и первоначальному взносу, что делает ее предложения актуальными как для крупных предприятий, так и для малого бизнеса. Клиент получает возможность не только пользоваться необходимым имуществом, но и выкупить его по окончании срока.
Оформить заявку можно на сайте Finsmart. Процесс работает быстро, и решение о предоставлении программы принимается в течение нескольких дней. Благодаря учету НДС, экономии на налоговой базе, а также возможности досрочного выкупа, лизинг от Finsmart является одним из самых выгодных решений на рынке.
Комментарии читателей Оставить комментарий