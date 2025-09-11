Виды лизинга: классификация, формы, сравнение с кредитом и юридические особенности

17:57 11.09.2025

Узнайте все о лизинге: виды, классификация, формы, сравнение с кредитом. Подробный гид 2025 с примерами и рекомендациями для бизнеса и ИП.

Виды лизинга: классификация, формы, отличия от кредита — полный гид 2025

Лизинг — это вид финансовой аренды, при котором одно юридическое лицо (лизингодатель) предоставляет другому (лизингополучателю) имущество, за фиксированные лизинговые платежи с возможностью последующего выкупа.

Оформляется лизинг всегда через договор лизинга, в котором подробно указываются:

предмет лизинга и его стоимость;

срок и график платежей;

размер авансового взноса;

условия выкупа;

обязанности и права сторон;

порядок налогообложения и страхования.

Классификация и основные виды лизинга

Существует несколько классификаций лизинга — по срокам, структуре сделки, участникам, географии и другим параметрам.

По сроку лизинга и степени амортизации

Финансовый лизинг

Это долгосрочная финансовая аренда, при которой лизинговое имущество полностью окупается за счет регулярных платежей. По завершении срока договора право собственности на объект лизинга чаще всего переходит к лизингополучателю. Оперативный (операционный) лизинг

Краткосрочная аренда на короткий срок, при которой имущество возвращается лизингодателю. Используется, когда лизинг может быть временной альтернативой покупки.

По юрисдикции сделки

Внутренний лизинг

Все участники находятся в одной стране. Наиболее распространенная форма в РФ.

Все участники находятся в одной стране. Наиболее распространенная форма в РФ. Международный лизинг

Один из участников зарегистрирован за границей. В таких сделках особенно важно соблюдение требований по обработке персональных данных, валютному контролю и таможенным процедурам.

По условиям выкупа

С обязательством выкупа

В договоре лизинга закрепляется обязанность лизингополучателя приобрести имущество в конце срока.

В договоре лизинга закрепляется обязанность лизингополучателя приобрести имущество в конце срока. С правом выкупа

Решение о приобретении имущества остается за лизингополучателем.

Решение о приобретении имущества остается за лизингополучателем. Без выкупа

Объект возвращается владельцу. Чаще всего применяется в краткосрочных проектах.

Особые формы и виды лизинга

Возвратный лизинг

Компания продает имущество, которое ей принадлежит, и тут же берет его в лизинг. Используется для высвобождения капитала.

Компания продает имущество, которое ей принадлежит, и тут же берет его в лизинг. Используется для высвобождения капитала. Сублизинг

Возможность передать лизинговое имущество в аренду третьему лицу. Требует отдельного согласования.

Возможность передать лизинговое имущество в аренду третьему лицу. Требует отдельного согласования. Генеральный лизинг(редко используется в РФ)

Долгосрочные партнерские отношения, предполагающие заключение рамочного договора на несколько объектов.

Какие объекты могут передаваться в лизинг

Движимое имущество: техника, автотранспорт, производственное оборудование

Недвижимость: здания, цеха, склады

Сравнение лизинга и кредита

Параметр Лизинг Кредит Объект Имущество Деньги Право собственности У лизингодателя У заемщика Сроки Гибкие Жесткие Аванс Низкий (0–49,9%) Высокий (20–50%) Налогообложение Снижение налога на прибыль и имущество Нет Балансовый учет Внебалансовый возможен Всегда на балансе Возврат возможен Да Нет

Правовые и налоговые особенности

При заключении договора важно учитывать:

Лизинг может предусматривать как обязательный, так и добровольный выкуп имущества;

Сроки — критичны: срок лизинга влияет на возможность амортизации и списания издержек;

Налоговые преимущества:

✔ амортизационная премия,

✔ ускоренная амортизация,

✔ вычет налога на прибыль,

✔ оптимизация налога на имущество.

Когда лизинг лучше кредита?

Лизинг можно использовать, когда:

Нужно получить оборудование без значительных инвестиций;

Вы хотите снизить налоги;

Требуется краткосрочное использование имущества;

Нет достаточной кредитной истории или залогов.

Кредит лучше, если:

Вам нужно финансирование под оборотные цели;

Важно сразу стать собственником.

Какие виды лизинга выгодны для разных бизнесов

Малый бизнес и ИП

✔ Оперативный лизинг

✔ Финансовый

✔ Оперативный лизинг ✔ Финансовый Строительные компании

✔ Финансовый или возвратный лизинг

✔ Финансовый или возвратный лизинг Производственные предприятия

✔ Классический лизинг с субсидией

✔ Генеральный лизинг на парк станков

✔ Классический лизинг с субсидией ✔ Генеральный лизинг на парк станков Логистика и перевозки

✔ Полный лизинг автопарка с сервисом

Как выбрать подходящий вид лизинга

Выбор зависит от:

срока проекта и ресурса

цели — использование или выкуп

бюджета

формы собственности и налоговой схемы

объема амортизации и остаточной стоимости

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какие виды лизинга бывают?

– Финансовый, оперативный, возвратный, сублизинг, международный.

Лизинг — это кредит?

– Нет. Кредит — это деньги, лизинг — это аренда имущества.

Какие существуют классификации лизинга?

– По сроку, типу имущества, числу участников, территории, источнику финансирования, степени окупаемости и другим критериям.

Что чаще всего берут в лизинг?

– Транспорт, спецтехнику, оборудование, коммерческую недвижимость.

Как отражается лизинг в бухгалтерии?

– В зависимости от формы: как внебалансовое имущество или как актив на балансе.

