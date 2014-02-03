18:35 2.01.2026

Компетентные лица по недропользованию и что означает их подпись. Как за 5 минут проверить статус эксперта в реестре ОЭРН перед сделкой, кредитом или отчётностью о ресурсах и запасах.

Коротко: в проектах по недропользованию значение имеют не только расчёты и таблицы, но и персональная ответственность за сделанные выводы. В международной системе публичной отчётности эту роль выполняет Competent Person (компетентное лицо). Проверка статуса специалиста через официальный реестр занимает несколько минут и позволяет отсечь документы, не обеспеченные подтверждённой компетенцией и ответственностью.

В материале изложены: кто такие компетентные лица по CRIRSCO, что означает их подпись, а также пошаговая проверка по реестру и по содержанию отчёта, применимая для сделок, финансирования и публичного раскрытия.

ОЭРН: краткая справка об истории и институциональной роли

Общество экспертов России по недропользованию (ОЭРН) основано 16 марта 2007 года. В материалах профессионального сообщества создание общества связывают с необходимостью повысить качество независимой экспертизы и обеспечить сопоставимость подходов к оценке ресурсов и запасов с международной практикой. В пресс релизе CRIRSCO отмечается, что ОЭРН было создано по предложению ФГУ «ГКЗ» при участии НАЭН как структурный компонент НАЭН; в международной системе это обычно описывается формулой «NAEN — национальная организация по отчётности (NRO - владелец национального кодекса публичной отчётности и правил их применения) / OERN — признанная профессиональная организация (RPO) - профессиональное сообщество компетентных лиц и обеспечивает дисциплину качества».

Практический смысл для недропользователей и инвесторов заключается в наличии публичного контура идентификации статусов: официальный ресурс позволяет сверять информацию о профессиональной роли специалиста и понимать, относится ли она к категории «компетентное лицо» и в каком профиле.

Компетентное лицо по CRIRSCO: критерии и значение подписи

CRIRSCO — международная система принципов и терминологии, применяемая для публичной отчётности о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и минеральных запасах. В этой системе компетентное лицо — это специалист, который отвечает не «общей экспертизой», а конкретной подтверждённой компетенцией и персональной ответственностью за профессиональные суждения, включённые в публичный отчёт.

Ключевые требования к компетентному лицу

Релевантный опыт по виду полезного ископаемого, типу месторождения и стадии работ, соответствующих рассматриваемому проекту.

по виду полезного ископаемого, типу месторождения и стадии работ, соответствующих рассматриваемому проекту. Профессиональная принадлежность к признанной организации с действующими этическими нормами и дисциплинарными механизмами.

к признанной организации с действующими этическими нормами и дисциплинарными механизмами. Готовность нести ответственность за содержание публичного отчёта, включая раскрытие существенных допущений и ограничений.

Что означает подпись компетентного лица

Компетентное лицо подписывает соответствующую часть отчёта либо даёт формализованное согласие на включение своих выводов и оценок в публичную отчётность. Такая подпись означает, что специалист подтверждает:

добросовестность раскрытия существенной информации;

существенной информации; прозрачность допущений , влияющих на итоговые показатели;

, влияющих на итоговые показатели; описание ограничений и зон неопределённости, значимых для интерпретации результатов;

и зон неопределённости, значимых для интерпретации результатов; профессиональную обоснованность применённых подходов и выводов.

Иными словами, подпись компетентного лица повышает доверие к отчётности не за счёт «гарантии результата», а за счёт формализованной ответственности за качество профессионального суждения и корректность раскрытия информации.

Зачем проверять компетентное лицо заранее

Сделки и корпоративные решения

В рамках сделок и корпоративных решений существенную роль играет проверяемость исходных данных, методических предпосылок и корректность классификации ресурсов и запасов. Наличие компетентного лица с подтверждённым статусом снижает риск принятия решений на основе документов, не обеспеченных должной ответственностью.

Финансирование и залог

При финансировании и залоговых операциях ключевыми становятся воспроизводимость расчётов, качество исходных данных и ясность границ ответственности в отчёте. Проверка компетентного лица позволяет заблаговременно выявить слабые места и избежать необоснованных дисконтов и затягивания процедур.

Публичное раскрытие

В публичной отчётности ошибки и недосказанность имеют повышенную стоимость: они трансформируются в репутационные риски, споры о достоверности и претензии со стороны контрагентов и инвесторов. Поэтому CRIRSCO и институт компетентных лиц ориентированы прежде всего на ответственное раскрытие существенной информации.

Проверка за 5 минут: что смотреть в реестре и в самом отчёте

1. Идентификация специалиста и границы ответственности

В отчёте должно быть ясно указано: кто подписывает документ, какие разделы подтверждает и какие выводы находятся в зоне его ответственности. Недопустима ситуация, когда ответственность «размыта», а роль специалиста описана неопределённо.

2. Актуальность статуса

Необходимо убедиться, что статус специалиста является действующим. Для оценки рисков важна текущая роль, а не прошлые упоминания или общие заявления об опыте.

3. Соответствие профиля компетенции проекту

Следует сопоставить профиль компетенции со спецификой объекта. Минимальный перечень сопоставления:

вид полезного ископаемого и его технологические особенности;

и его технологические особенности; тип месторождения и характер изменчивости;

и характер изменчивости; стадия работ и цели отчётности;

и цели отчётности; ключевые риски, обусловленные природными и инженерными условиями.

4. Независимость и конфликт интересов

Следует запросить раскрытие конфликта интересов и понять, как он управляется. При отсутствии разделения ролей между подготовкой исходных данных, построением моделей и независимой проверкой возрастает риск систематических ошибок.

5. Допущения, ограничения и проверяемость

Качественный отчёт содержит ключевые допущения и ограничения, влияющие на итоговые показатели, а также логику, позволяющую понять происхождение численных результатов. Отсутствие раскрытия методических предпосылок и ограничений существенно снижает ценность отчётности для внешнего пользователя.

Перечень вопросов, которые целесообразно задать до заключения договора

Какие разделы отчёта подтверждаются персонально? Какие источники данных использованы и как обеспечена их трассируемость? Какие допущения оказывают наибольшее влияние на итоговые показатели? Какие ограничения необходимо указать для корректной интерпретации результатов? Какие процедуры контроля качества данных применялись и где они отражены в отчёте? Имеется ли конфликт интересов и каким образом он раскрыт и управляется? Какие причины могут привести к расхождениям при независимой проверке и пересчёте?

Сигналы повышенного риска

отсутствие подтверждаемой записи о статусе и профиле компетенции в официальных источниках;

заявления о «универсальной компетенции» без привязки к конкретному типу объектов и задач;

отсутствие раскрытия допущений и ограничений при наличии категоричных выводов;

отказ предоставить базовые пояснения по методике, исходным данным и границам применимости выводов.

Официальный источник для проверки

Для базовой верификации статуса и понимания профессиональных ролей используйте официальный ресурс: Общество экспертов России по недропользованию. Рекомендуется фиксировать результаты проверки во внутренней переписке и в договорной документации (дата проверки, ФИО, профиль, статус).

Вывод

В недропользовании цена ошибки выражается в финансовых потерях, задержках сроков и, в отдельных случаях, в рисках по лицензии. Поэтому проверка компетентного лица является базовой процедурой деловой осмотрительности перед сделкой, финансированием и публичной отчётностью. Несколько минут, потраченных на верификацию статуса и профиля, существенно повышают качество управленческого решения.