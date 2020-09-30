Гонконг вместо Европы: как российский бизнес перестраивает расчеты с Азией в 2026 году

14:59 25.02.2026

Российский бизнес усиливает азиатский вектор. Почему Гонконг становится финансовым хабом для расчетов с Китаем, как меняется структура международных компаний и какие риски несет новая модель в 2026 году.

К 2026 году трансформация международной корпоративной инфраструктуры российского бизнеса перестала быть реакцией на санкции и стала устойчивой геоэкономической стратегией. Если до 2022 года ключевые холдинговые и расчетные центры располагались в европейских юрисдикциях, на Кипре, в Нидерландах, Люксембурге, то сегодня вектор сместился в сторону Азии. Центральную роль в этой перестройке занимает Гонконг, особый административный район КНР, сохраняющий отдельную правовую систему и статус глобального финансового центра.

Этот сдвиг отражает более широкий процесс перераспределения торговых и инвестиционных потоков. По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем в 2024 году превысил 240 млрд долларов США, а в 2025 году приблизился к 250 млрд. Китай стал крупнейшим торговым партнером России, обогнав ЕС по совокупному объему операций. На долю Азии в целом приходится более 70% внешнеторгового оборота РФ.

В этой конфигурации Гонконг выполняет функцию финансового шлюза между материковым Китаем и международной системой расчетов.

Макроэкономическая роль Гонконга

Несмотря на политические изменения последних лет, Гонконг сохраняет ключевые параметры глобального финансового центра. По данным Hong Kong Monetary Authority (HKMA), совокупные банковские активы региона превышают 26 трлн гонконгских долларов (более 3,3 трлн долларов США). В регионе работают более 150 лицензированных банков, включая крупнейшие международные финансовые группы.

Фондовая биржа Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) стабильно входит в пятерку крупнейших в мире по рыночной капитализации. В 2024 году объем привлечения капитала через IPO и вторичные размещения превысил 45 млрд долларов США. Более 2 600 компаний котируются на бирже, включая ведущие китайские и международные корпорации.

Гонконг также остается крупнейшим офшорным центром операций с китайским юанем. По данным SWIFT, более 70% международных расчетов в офшорном юане проходят через банки Гонконга. Это особенно важно в контексте роста доли расчетов между Россией и Китаем в национальных валютах.

Для российских компаний, работающих с азиатскими поставщиками и покупателями, такая инфраструктура означает доступ к многоуровневой системе расчетов, в долларах США, гонконгских долларах и юанях.

Регистрация юридических лиц в Гонконге, динамика и тренды

По состоянию на конец 2025 года в реестре Hong Kong Companies Registry зарегистрировано более 1,4 млн компаний. За последний отчетный период было создано свыше 145 тысяч новых структур. Несмотря на геополитическое давление и усиление комплаенс-процедур, юрисдикция сохраняет стабильный интерес со стороны международного бизнеса.

Российские предприниматели все чаще используют гонконгские компании как расчетный и контрактный центр для операций в Азии. При этом структура перестает быть исключительно номинальной, банки и налоговые органы требуют реального экономического содержания.

Банковский фактор. Гонконг и материковый Китай

Одним из существенных трендов 2024–2026 годов стало открытие счетов гонконгских компаний в банках материкового Китая. Российские бенефициары, использующие гонконгскую компанию для работы с китайскими контрагентами, часто открывают дополнительные расчетные счета в китайских банках, в Шэньчжэне, Гуанчжоу или Шанхае.

Такая модель позволяет:

проводить расчеты в юанях напрямую;

ускорять платежи внутри китайской банковской системы;

снижать транзакционные издержки.

По оценкам консультантов региона, доля гонконгских компаний, открывающих счета в материковом Китае для торговых операций, значительно выросла за последние два года. Это отражает углубление интеграции между юрисдикциями в рамках инициативы Greater Bay Area.

Однако процедура открытия счета стала более сложной. Банки требуют:

подтверждения реальной торговли;

контрактов с китайскими поставщиками;

логистической документации;

раскрытия бенефициарной структуры;

доказательств источника средств.

Доля отказов в открытии счетов иностранным компаниям без реального операционного присутствия, по оценкам рынка, достигает 30–40%. Формальная регистрация компании без фактической деятельности перестала быть рабочей моделью.

Правовая система и контрактная устойчивость

Ключевым преимуществом Гонконга остается правовая система общего права (common law). Судебные решения обладают прецедентной силой, судебная практика прозрачна и публикуется. Это обеспечивает предсказуемость в разрешении коммерческих споров.

Для российского бизнеса этот фактор стал особенно важным в условиях ограниченного доступа к европейским арбитражным площадкам. Контракты, регулируемые правом Гонконга, продолжают восприниматься как нейтральные и исполнимые в международной практике.

Дополнительным элементом устойчивости является независимость финансового регулирования. Hong Kong Monetary Authority и Securities and Futures Commission продолжают функционировать как самостоятельные регуляторы в рамках модели «одна страна - две системы».

Налоговая модель и международный обмен информацией

Гонконг применяет территориальный принцип налогообложения. Базовая ставка налога на прибыль составляет 16,5%. Прибыль, полученная вне территории Гонконга, может не облагаться налогом при подтверждении отсутствия источника дохода в юрисдикции.

Однако освобождение не является автоматическим. Налоговый орган анализирует:

место фактического управления;

место заключения контрактов;

расположение сотрудников;

характер операций.

Гонконг активно участвует в международном обмене налоговой информацией и применяет стандарты BEPS. Это снижает репутационные риски, но требует прозрачности корпоративной структуры.

Для российских собственников ключевыми остаются вопросы применения правил о контролируемых иностранных компаниях (КИК) и возможного признания места фактического управления в РФ. Даже при территориальной модели налогообложения в Гонконге прибыль может включаться в налоговую базу бенефициара в России.

Секторная структура спроса

Наиболее активно гонконгские структуры используются российскими компаниями в следующих сегментах:

международная торговля промышленным оборудованием;

поставки электроники и компонентов;

электронная коммерция;

IT-услуги и цифровые сервисы;

экспортно-импортные операции с участием китайских производителей.

В этих моделях гонконгская компания выступает в роли контрактного центра, через который проходят платежи и заключаются договоры с азиатскими контрагентами.

Геоэкономическая стратегия

В 2026 году использование Гонконга, это не попытка заменить европейскую юрисдикцию формально. Это элемент более широкой архитектуры, в которой азиатский контур становится самостоятельным направлением развития бизнеса.

Гонконг сочетает:

правовую систему общего права;

доступ к китайской экономике;

международную банковскую инфраструктуру;

участие в глобальных фи

К 2026 году трансформация международной корпоративной инфраструктуры российского бизнеса перестала быть реакцией на санкции и стала устойчивой геоэкономической стратегией. Если до 2022 года ключевые холдинговые и расчетные центры располагались в европейских юрисдикциях, на Кипре, в Нидерландах, Люксембурге, то сегодня вектор сместился в сторону Азии. Центральную роль в этой перестройке занимает Гонконг, особый административный район КНР, сохраняющий отдельную правовую систему и статус глобального финансового центра.

Этот сдвиг отражает более широкий процесс перераспределения торговых и инвестиционных потоков. По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем в 2024 году превысил 240 млрд долларов США, а в 2025 году приблизился к 250 млрд. Китай стал крупнейшим торговым партнером России, обогнав ЕС по совокупному объему операций. На долю Азии в целом приходится более 70% внешнеторгового оборота РФ.

В этой конфигурации Гонконг выполняет функцию финансового шлюза между материковым Китаем и международной системой расчетов.

Заключение

Перестройка международных структур российского бизнеса отражает долгосрочный геоэкономический сдвиг. Гонконг в этой системе выступает не как классический офшор, а как финансовый хаб, интегрированный в азиатскую экономику и международную банковскую систему.

Однако новая модель требует профессионального подхода, корректного юридического структурирования, налогового анализа, подготовки к банковскому комплаенсу и учета требований российского законодательства.

Гонконг становится частью новой архитектуры международного бизнеса - архитектуры, в которой ключевыми факторами являются доступ к расчетам, предсказуемость права и способность работать в условиях усиливающегося глобального регулирования.