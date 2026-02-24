Дуров прокомментировал сообщения об уголовном деле против него в России

Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, написал основатель мессенджера Павел Дуров в ответ на сообщения СМИ об уголовном деле против него в России. Официально в ФСБ, СКР или МВД о деле в отношении бизнесмена не сообщали.

«Россия возбудила против меня уголовное дело за "пособничество терроризму". Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа», — цитируетДурова «Коммерсант».

24 февраля «Российская газета» и «Комсомольская правда» опубликовали заметки на основе материалов ФСБ. В них сообщалось, что действия Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму (ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ). Дуров как основатель Telegram не реагирует на запросы властей и не пресекает противоправные действия в мессенджере, писали РГ и КП. В материалах, среди прочего, отмечалось, что Telegram использовался для координации теракта в «Крокус Сити Холле», убийств Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, девяти высокопоставленных российских военных.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.02.2026, 21:37
    Гость: А между тем...

    Если кому-то требуется в своих действиях использовать терроризм, то только потому что этого требуют ответные действия. А потому с тем же успехом можно обвинять всех тех, кто в своих действиях в борьбе за свои интересы прибегает как к насилию, так и противодействия терроризму.

Выбор читателей
Москва требует юридически закрепить отказ НАТО от расширения на восток
СМИ: Россия предложила США «грандиозную сделку» в обмен на снятие санкций
Медведев: если рядом с России будет страна НАТО, угроза будет постоянной
В Афганистане приняли закон о домашнем насилии, легализующий избиение жен
Избранное
Польза физической активности: почему важно поддерживать физическую активность, сидя дома
Некоторые любят покрепче
Медуллярный рак щитовидной железы: симптомы и признаки
«Запрещенные барабанщики» отметили запреты
«Горшенев» с оркестром («Кукрыниксы. Наследие»), 24 мая, КЗ «Москва»
Америку превратят в проходной двор
«Все последние месяцы главной темой информпространства является тема весеннего украинского наступления. Оно уже началось»
Кинопремьера «Убойный отпуск»: зануда-жена и труп на турецкой кровати
Кризалис «Цунами» (интернет-сингл)
Скворцы Степанова «Звездная жизнь» (интернет-сингл)
Синдром дефицита внимания и гиперактивности
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации