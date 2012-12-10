Отличия моделей найма: инхаус VS аутсорсинг - что и когда выгоднее

20:34 2.03.2026

Аутсорсинг vs Штат: когда и какому бизнесу это выгодно?

Если бизнес столкнулся с вопросом выбора между оформлением сотрудников в штат организации и привлечением внешних подрядчиков — настало время принять стратегическое решение. Правильный выбор модели найма помогает эффективно располагать ресурсами, сокращать издержки и оперативно реагировать на изменения. Узнайте, что такое работа в штате, а что такое IT аутсорсинг, поймите их плюсы и минусы, чтобы сделать осознанный выбор.

Что такое инхаус?

Инхаус (in-house) — модель, когда специалисты оформлены в штат компании и выполняют задачи внутри этой организации. Инхаус-разработка означает, что сотрудники оформлены в штат компании, и координирование их работы по проекту тоже ведется внутри компании. При этом все расходы на зарплаты, социальные взносы, офис, оборудование и т.д. несёт сама компания.

Преимущества работы в штате

полный контроль над задачами;

быстрая коммуникация;

гибкость в управлении;

высокая защищённость конфиденциальных данных;

глубокое погружение в специфику бизнеса.

Недостатки инхауса:

Работа в штате требует серьёзных затрат. Помимо зарплаты, компания платит около 30% от фонда оплаты труда в виде налогов и страховых взносов, а также расходует деньги на оборудование, ПО, офис и обучение. К прямым расходам нужно добавить около 40% «накладных» на поддержку рабочего места. Ещё один минус инхауса — сложность набора узкопрофильных специалистов и текучка персонала. Также при низкой загрузке отдела возможен риск оплаты труда с посредственным КПД.

Что такое аутсорсинг?

Это передача определенных задач или функций внешнему подрядчику. Например, компания может передать разработку IT-сервиса, бухгалтерию или маркетинг специализированной фирме. В модели аутсорсинга заказчик формулирует требования и цели, а подрядчик самостоятельно комплектует команду и несёт ответственность за результат.

Аутсорсинг выгоден в первую очередь для проектных работ. Например, если нужен разовый сайт, запуск рекламной кампании или внедрение новой CRM, аутсорсер быстро подберёт и соберёт команду специалистов. В этом случае можно сэкономить на постоянных издержках, переложив на подрядчика аренду оборудования, покупку софта, обучение персонала и решение бюрократических вопросов.

Преимущества аутсорсинга:

отсутствие расходов на зарплату и взносы;

экономия времени при найме;

доступ к внешней экспертизе;

отсутствие необходимости обслуживать ИТ-инфраструктуру.

Недостатки: снижение контроля над процессом, необходимость тщательно прописывать SLA, риски по задержкам сроков и утечке данных.

Что выгодно экономически?

В штате работодатель платит оклад + ~30% налогов, оплачивает отпускные, больничные, офис и технику. Аутсорсинг предлагает фиксированный пакет услуг. Малому бизнесу с ограниченным бюджетом проще платить поставщику, чем содержать инфраструктуру.

В долгосрочной перспективе всё зависит от масштаба. Если функция критична и нужна постоянно, расходы на аутсорс могут накопиться. Крупной организации выгоднее иметь свой отдел, так как эффект масштаба делает инхаус дешевле.

Критерии выбора

Наличие компетенций

Если внутри не хватает экспертизы — выбирайте аутсорсинг или аутстафф. Если команда опытная — инхаус быстрее впряжётся в работу.

Временные рамки

Для срочных или разовых проектов быстрее собрать команду на аутсорсе. Для непрерывных процессов лучше развивать внутренний отдел.

Бюджет

Аутсорсинг минимизирует постоянные затраты. Инхаус оправдан, если вы готовы платить за контроль и накопление опыта внутри.

Критичность и конфиденциальность

Ключевые процессы (финансы, уникальные разработки) лучше держать в штате. Рутину (тестирование, аудит) можно отдавать подрядчикам.

Стадия и масштаб бизнеса

Стартапам выгоднее аутсорс. Среднему бизнесу стоит нанимать ключевых менеджеров в штат. Крупные компании используют гибридные команды.

HR и масштабируемость

Аутсорс позволяет быстро найти «руки» на короткий срок. Инхаус масштабируется медленнее, но дает лояльность.

Риски и контроль

В инхаус-модели контроль выше — руководитель может мгновенно вмешаться. С подрядчиком отношения строятся через договор и SLA.

Корпоративная культура

Штатные сотрудники более вовлечены и лояльны. Аутсорсеры не всегда быстро интегрируются во внутренние процессы.

Заключение

Нет универсального ответа, какая модель выгоднее. Всё зависит от масштаба бизнеса и стратегических целей. Оптимальный подход зачастую бывает комбинированным: критичные внутренние функции остаются у штатных специалистов, а непрофильные или временные передаются подрядчикам.