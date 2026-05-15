16:55 15.05.2026

ТОП-10 надежных провайдеров для регистрации компании в Гонконге: рейтинг, цены и модели сопровождения

Регистрация компании в Гонконге остается одной из востребованных задач для предпринимателей, которые работают с международной торговлей, поставками из Китая, платежами за рубежом, маркетплейсами, агентскими схемами и внешнеэкономической деятельностью. На первый взгляд открытие компании в Гонконге выглядит простой услугой: выбрать название, подать документы, получить свидетельство о регистрации и открыть счет в Гонконге или другой финансовой организации.

На практике выбор провайдера важен не только из-за цены регистрации. Компания в Гонконге должна иметь юридический адрес в Гонконге, корпоративного секретаря, свидетельство о регистрации бизнеса, ежегодную отчетность, налоговую позицию и понятную модель банковского обслуживания. Для предпринимателя это означает, что секретарь компании, адрес, учет, аудит, счет и налоги в Гонконге нужно оценивать вместе. Если компания создается не «для галочки», а под реальные расчеты, поставки, работу с иностранными контрагентами и дальнейшее сопровождение компании, сравнивать провайдеров нужно шире, чем по строке «регистрация компании в Гонконге под ключ».

Ниже — выверенный рейтинг 10 провайдеров, расположенных по применимости для комплексной задачи: регистрация компании в Гонконге, счет, юридический адрес в Гонконге, корпоративный секретарь, учет, аудит и отчетность. Цены и сроки указаны по открытым данным на май 2026 года; перед заказом услуги состав пакета нужно перепроверять.

ТОП-10 компаний для регистрации компании в Гонконге

Что учитывать при регистрации компании в Гонконге

Открыть компанию в Гонконге можно быстро, но быстрый выпуск документов не равен готовому бизнес-инструменту. Для предпринимателя важны три уровня результата.

Первый уровень — формальная регистрация фирмы в Гонконге. Обычно речь идет о частной компании с ограниченной ответственностью акциями. Для такой компании подают регистрационную форму, учредительные документы и уведомление для регистрации бизнеса. При успешной подаче компания получает свидетельство о регистрации и свидетельство о регистрации бизнеса (Business Registration Certificate).

Второй уровень — обязательное сопровождение. Компания в Гонконге должна иметь юридический адрес в Гонконге, корпоративного секретаря, вести корпоративные документы, подавать ежегодную отчетность, продлевать свидетельство о регистрации бизнеса, готовить бухгалтерию и, в большинстве рабочих сценариев, аудит. На этом этапе секретарь компании становится не формальностью, а постоянной функцией корпоративного контроля.

Третий уровень — применимость для бизнеса. Если задача — ВЭД, поставки из Китая, международная торговля, расчеты с иностранными контрагентами, маркетплейсы или холдинговая структура, нужно заранее понимать, как будет работать счет в Гонконге или в другой финансовой организации, какие документы запросит банк, где возникает прибыль и как будет подтверждаться налоговая позиция.

Четыре логики, по которым работают провайдеры

Компании, которые помогают открыть компанию в Гонконге, часто продают похожие слова: регистрация, счет, сопровождение, адрес, секретарь, отчетность. Но за этими словами стоят разные модели работы. Перед сравнением цен полезнее понять, к какому типу относится провайдер.

Логика работы Что обычно продает провайдер Когда подходит Главный риск Формальная регистрация Подача документов, свидетельство о регистрации, базовый комплект корпоративных документов Нужно быстро получить юридическое лицо, а счет, учет и налоги уже понятны Компания готова на бумаге, но не готова к банку, аудиту и операциям Пакетное сопровождение Регистрация, юридический адрес в Гонконге, корпоративный секретарь, продление, иногда готовая компания Нужно закрыть стандартный набор обязанностей без сложной структуры Стартовый пакет может не включать счет, аудит, налоговую позицию и работу с иностранными контрагентами Налогово-банковская проработка Банковский сценарий, проверка клиента банком, налог на прибыль, документы по источнику прибыли Есть международные платежи, несколько стран, российские или СНГ-владельцы, контрагенты в Азии Консультация может быть сильной, но без дальнейшего операционного сопровождения Операционная архитектура Связка регистрации, счета, договоров, платежей, бухгалтерии, аудита, календаря обязанностей и бизнес-модели Компания нужна для ВЭД, Китая, маркетплейсов, B2B-сервисов или долгосрочной структуры Требует детального брифа и обычно не сводится к самой низкой цене

Эта разница объясняет, почему одна компания показывает низкую цену за регистрацию, другая подробно расписывает секретаря и адрес, третья говорит о банках и проверке клиента, а четвертая начинает с вопроса, как бизнес будет работать через 3-6 месяцев. Для Гонконга это особенно важно: банк, аудитор и налоговый консультант должны видеть одну и ту же логику компании.

Эту матрицу удобно читать до карточек компаний. Она показывает, какая модель провайдера лучше совпадает с задачей клиента.

Задача клиента Формальная регистрация Пакетное сопровождение Налогово-банковская проработка Операционная архитектура Быстро получить юридическое лицо Подходит Подходит Избыточно Избыточно Закрыть адрес, секретаря и продление Слабо Подходит Частично Подходит Подготовить счет и платежный сценарий Слабо Частично Подходит Подходит Объяснить структуру банку Слабо Частично Подходит Подходит Подтвердить налоговую позицию Слабо Частично Подходит Подходит Запустить ВЭД, Китай, маркетплейсы Слабо Частично Подходит Подходит Снизить риск переделки после регистрации Слабо Частично Подходит Подходит

Главный вывод из матрицы: чем больше в задаче банков, налогов, нескольких стран и реальных операций, тем меньше подходит модель «просто зарегистрировать компанию». В таких случаях нужно заранее проверять не только документы для Реестра компаний, но и то, как компания будет объяснять себя банку, аудитору и налоговому консультанту.

Регуляторная рамка: что важно знать до выбора провайдера

По данным Реестра компаний Гонконга (Companies Registry), частная компания должна иметь минимум одного директора-физическое лицо и корпоративного секретаря. Единственный директор не может одновременно быть секретарем этой же компании. Для директора нет требования быть резидентом Гонконга; если секретарь — физическое лицо, он должен обычно проживать в Гонконге, а если юридическое лицо — иметь зарегистрированный или основной офис в Гонконге.

При электронной подаче свидетельство о регистрации (Certificate of incorporation) и свидетельство о регистрации бизнеса (Business registration certificate) для частной компании с ограниченной ответственностью обычно выпускаются в течение 1 часа в простых случаях. При бумажной подаче срок обычно составляет до 4 рабочих дней. Это не значит, что весь проект «регистрация компании в Гонконге с открытием счета» завершается за час: банковская проверка, подготовка бизнес-описания, сбор договоров и подтверждение источника средств занимают отдельное время.

Налоговая система Гонконга строится на территориальном принципе налогообложения: налог на прибыль применяется к прибыли, которая возникает в Гонконге или получена из источника в Гонконге. Это не автоматическая «офшорная льгота». Источник прибыли определяется по фактам: где выполнялись операции, где заключались договоры, кто и где создавал доход. Поэтому утверждение «компания в Гонконге не платит налог, если клиенты за рубежом» слишком упрощает реальность.

Банки и платежные организации проводят проверку клиента банком: анализируют структуру владения, директоров, бенефициаров, источник средств, бизнес-модель, страны контрагентов, ожидаемые обороты и документы по сделкам. Поэтому провайдер может помогать с открытием счета, но не должен обещать гарантированное открытие банковского счета.

Регистрация компании в Гонконге — только первый шаг. Дальше начинается цепочка обязанностей и практических решений.

Эта схема показывает главное: если банковский сценарий, учет и налоговая позиция не продуманы до регистрации, компания может быть создана юридически, но не готова к работе. Именно здесь чаще всего появляются дополнительные расходы и задержки.

Критерии сравнения провайдеров

Для рейтинга использованы критерии, которые важны именно для открытия компании в Гонконге как рабочего инструмента:

регистрация компании в Гонконге и подготовка документов;

возможность удаленной регистрации;

юридический адрес и юридический адрес в Гонконге;

Местный секретарь;

Certificate of Incorporation и Business Registration Certificate

сопровождение открытия счета в банке или платежной системе ;

бухгалтерия, аудит и налоговая отчетность;

продление компании и ежегодная отчетность;

работа с иностранными контрагентами, российскими и СНГ-клиентами;

применимость для ВЭД, Китая, международной торговли и маркетплейсов;

прозрачность цены и сроков;

осторожность формулировок по налогам и счету.

Точное сравнение провайдеров: как читать оценки

Чтобы рейтинг не сводился к субъективному впечатлению, провайдеров можно сравнивать по ряду параметров. Это не юридическое заключение и не гарантия качества услуги: оценка показывает, насколько сильной выглядит публичная позиция компании по открытым данным на 12 мая 2026 года.

Шкала строится из пяти критериев по 20 баллов:

Критерий Что оценивается Прозрачность условий Есть ли цена, срок, состав пакета, понятные доплаты и ограничения Базовое сопровождение Закрывает ли провайдер регистрацию, адрес, секретаря, документы, продление и ежегодные обязанности Счет и платежи Насколько раскрыта помощь с банком, платежной организацией, проверкой клиента и альтернативными сценариями Налоги и отчетность Есть ли учет, аудит, налоговая декларация, территориальная налоговая логика и предупреждения о рисках Операционная применимость Помогает ли провайдер связать компанию с реальной моделью бизнеса: ВЭД, Китай, маркетплейсы, B2B, иностранные контрагенты

Высокий балл не означает, что провайдер подойдет всем. Например, локальный пакетный сервис может быть удобнее для простой регистрации, а кейс-ориентированный консультант — для бизнеса с банком, несколькими странами и сложной налоговой позицией. Поэтому такое сравнение лучше читать вместе с задачей: открыть компанию быстро, подготовить счет, выстроить отчетность или собрать полноценную операционную структуру.

Кому какие компании подходят

Этот блок помогает быстро сузить список до нескольких провайдеров под конкретную задачу. Оценка не означает, что остальные участники не подходят, но показывает, где публичная подача компании лучше совпадает с потребностью клиента.