Как узбекский Octobank выходит за пределы рынка

18:00 15.05.2026

Octobank запустил прием денежных переводов из Южной Кореи через мобильное приложение E9pay. Теперь пользователи сервиса могут отправлять деньги напрямую на карты HUMO и UzCard в Узбекистане.

Как узбекский Octobank выходит за пределы локального рынка и что это значит для стран СНГ

В банковском секторе Узбекистана происходит процесс, который может быть интересен не только местному рынку, но и соседним странам СНГ. Узбекские банки все активнее встраиваются в международную платежную инфраструктуру и предлагают решения, рассчитанные не только на клиентов внутри страны, но и на тех, кто живет, работает или учится за рубежом.

Один из таких примеров — Octobank, который запустил прием денежных переводов из Южной Кореи через мобильное приложение E9pay. Теперь пользователи сервиса могут отправлять деньги напрямую на карты HUMO и UzCard в Узбекистане.

Для региона СНГ этот кейс показывает более широкий тренд: банки Центральной Азии начинают быстрее адаптироваться к реальным потребностям людей, которые находятся между несколькими странами — работают за границей, поддерживают семьи дома, оплачивают обучение, медицинские услуги или повседневные расходы.

Почему Южная Корея важна для Узбекистана и региона

Южная Корея давно является одним из значимых направлений для трудовой миграции, образования и деловой активности граждан Узбекистана и других стран Центральной Азии. Для многих семей денежные переводы из-за рубежа остаются не разовой операцией, а регулярной финансовой практикой.

Именно поэтому удобство таких переводов становится важным вопросом. Пользователю важно не просто отправить деньги, а сделать это быстро, понятно и без лишней бюрократии. Получателю, в свою очередь, важно получить средства сразу на привычную банковскую карту, без необходимости посещать отделение или проходить дополнительные процедуры.

Запуск переводов через E9pay решает именно эту задачу: деньги можно отправить из Южной Кореи через мобильное приложение, а получатель в Узбекистане получает их напрямую на карту HUMO или UzCard.

Что это говорит о возможностях узбекского банка

Для Octobank это не просто новый сервис, а часть более широкой стратегии по развитию трансграничных финансовых решений. Банк выступает партнером по приему и обработке таких операций, обеспечивая проведение переводов на стороне Узбекистана.

Фактически речь идет о создании более удобного финансового моста между Южной Кореей и Узбекистаном. И это важно не только для клиентов банка, но и для общего восприятия узбекского финансового рынка. Если раньше банки региона чаще воспринимались как локальные институты, ориентированные преимущественно на внутренний рынок, то сейчас они постепенно становятся участниками международных платежных цепочек.

Для стран СНГ такой опыт может быть показательным. Рынок денежных переводов в регионе остается чувствительным к скорости, стоимости, доступности и удобству сервисов. Поэтому банки, которые смогут выстроить понятные цифровые маршруты между странами, получат дополнительное конкурентное преимущество.

Как работает перевод

Для отправки средств из Южной Кореи пользователю необходимо открыть приложение E9pay, выбрать раздел денежных переводов, добавить нового получателя, указать страну назначения — Узбекистан, выбрать соответствующий способ перевода, ввести данные получателя, номер карты, назначение платежа и сумму в корейских вонах.

После подтверждения операции деньги поступают получателю на карту HUMO или UzCard.

Такой формат особенно удобен для регулярных переводов, когда отправителю не нужно каждый раз искать сложные способы перечисления средств, а получателю — ожидать наличной выдачи или обращаться в отделение.

Узбекистан усиливает роль в региональной платежной инфраструктуре

Интересно, что это не первый шаг Octobank в направлении международных платежных решений. Ранее банк сделал возможной оплату в Китае через Alipay+, интегрировав сервис в свое мобильное приложение.

В совокупности такие проекты показывают, что узбекский банковский сектор постепенно переходит от классического обслуживания клиентов к более гибкой модели, где банк становится цифровым посредником между разными странами, платежными системами и пользовательскими сценариями.

Для стран СНГ это важный сигнал. Центральная Азия все активнее формирует собственную финансовую инфраструктуру, ориентированную не только на внутренние расчеты, но и на международную мобильность людей и капитала. И Узбекистан в этом процессе начинает занимать все более заметное место.

На фоне роста трудовой миграции, образовательных обменов и трансграничной торговли такие сервисы становятся не дополнительной опцией, а необходимым элементом современной банковской системы.

Octobank в этом контексте демонстрирует, как банк из Узбекистана может постепенно выходить за рамки национального рынка и становиться частью более широкой финансовой экосистемы региона.