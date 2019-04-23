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Премьера 3-го сезона «По законам военного времени» стартует ко Дню Победы

12:05 23.04.2019
По законам военного времени
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Премьера третьего сезона сериала «По законам военного времени» начнется на Первом канале 5 мая 2019 года.

Начало в 21.20. Действие многосерийного фильма происходит в 1944 году. Одесса, освобожденная от немецко-румынской оккупации, начинает жить мирной жизнью. Однако по сведениям военной разведки в городе продолжает действовать агентурная сеть Абвера, из числа завербованного местного населения и прибывших профессионально обученных диверсантов.

В Москве формируется специальная оперативная группа из следователей СМЕРШа и военной прокуратуры, которая направляется в Одессу для усиления местных органов власти и милиции. В состав спецподразделения, руководимого капитаном СМЕРШа Виктором Звягиновым, входят следователи военной прокуратуры Светлана Елагина и Иван Рокотов, потерявшие друг друга во время отступления из Харькова в 1941 году и вновь встретившиеся после долгой разлуки...

В третьем сезоне появятся как полюбившиеся зрителям следователи военной прокуратуры Светлана Елагина (Екатерина Климова), Иван Рокотов (Евгений Воловенко), а также личный водитель Рокотова старшина Федоренко (Александр Панкратов-Черный), а так и новые герои, которых сыграют Дмитрий Сутырин (Звягинов), Юрий Ваксман (Бланк), Сергей Бачурский (Крепкий), Анатолий Гущин (Михаил), Иван Шибанов (Тихонович), Максим Литовченко (Авдеев), Денис Константинов (Одинцов), Ксения Щербакова (Зимина), Дмитрий Кравченко (Степанов), Иван Шмаков (Сан Саныч), Анна Глаубэ (София). Режиссером новых серий стал Евгений Серов.
 

Темы: Кино в России, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино, Телевизионные сериалы, Память о Великой Отечественной войне
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