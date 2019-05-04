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В «Союзмультфильме» не считают нужным снимать продолжение «Ну, погоди!»

14:55 4.05.2019
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В "Союзмультфильме" скептически относятя к идее создания продолжения мультсериала "Ну, погоди!", пишет РИА Новости.

В частности, по мнению шеф-редактора стодии Сергея Капкова, сложно определить, какой социальный тип современности может воплощать Волк, а неверный выбор обернется провалом.

В 2019 году исполняется 50 лет с момента выхода на экраны сразу нескольких значимых для российской мультипликации анимационных фильмов. Юбилей отмечают картины "Ну, погоди!", "Крокодил Гена", "Бременские музыканты", "Винни Пух", "Умка". Как рассказал Капков, вопросы о возможном продолжении классических мультфильмов возникают постоянно.

"Я считаю, что нужно создавать новых героев, идти вперед, потому что творческим людям свойственно выдумывать. В то же время есть персонажи, с которыми можно поработать и в сегодняшнем дне. При этом необязательно погружать их в современные реалии, можно поиграться в условиях их мира. Однако к таким вещам нужно подходить очень осторожно", - цитирует агентство слова Капкова.

Так, медвежонок Умка, который живет в Арктике, вполне может существовать вне современных реалий.

"А если мы говорим о Волке и Зайце - тут у меня много сомнений. Волк был очень ярким социальным типом своего времени - стиляга, тунеядец - все то, с чем боролись в 1960-1970-х. Но кем он может быть сегодня - гопником, олигархом, чиновником, хипстером? Один неверный шаг - и провал", - заявил Капков.

Он добавил, что мультипликационную комедию-погоню "Ну, погоди!" придумали, когда было дано задание снять мультфильм на тему "Не обижай маленьких, иначе сам попадешь в смешную ситуацию". Союз молодых авторов Александра Курляндского, Аркадия Хайта, Феликса Камова и режиссера Вячеслава Котеночкина создал образец "безудержно смешной, гротесковой" анимации, ставшей первым в СССР анимационным рисованным циклом.

Темы: Мультфильм
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Комментарии читателей
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04.05.2019, 19:08
Гость: ВВВ

Да и предыдущие, послеперстроечные, продолжения, туфта.
04.05.2019, 18:15
Гость: Дегко и просто

Волк - Вовик. Заяц - Зеленский.
04.05.2019, 15:36
Гость: Иван простак

Доверьте создателям "Маша и Медведь" и они определят и аудиторию и сюжетную линию модифицированного волка. Правда там заяц будет гонять волка.
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