«Владимир Путин» стал ведущим нового шоу телеканала ВВС
Британский телеканал BBC анонсировал новое комедийное ток-шоу, ведущим которого выступает CGI-копия президента РФ Владимира Путина.
Фото с сайта bbc.co.uk
Телеканал уже подготовил два эпизода передачи «Сегодня ночью с Владимиром Путиным».
Гостями первого выпуска выступят Аластер Кэмпбелл, пресс-секретарь бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра и журналист Джун Сарпонг.
Во втором выпуске CGI-Путин попытается разобраться в феминизме и поговорит о движении с Деборой Фрэнсис-Уайт, автором подкаста Guilty Feminist.
Комедийное шоу будет выходить на канале BBC Two.