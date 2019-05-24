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«Владимир Путин» стал ведущим нового шоу телеканала ВВС

19:50 24.05.2019

Британский телеканал BBC анонсировал новое комедийное ток-шоу, ведущим которого выступает CGI-копия президента РФ Владимира Путина.


Фото с сайта bbc.co.uk

Телеканал уже подготовил два эпизода передачи «Сегодня ночью с Владимиром Путиным».

Гостями первого выпуска выступят Аластер Кэмпбелл, пресс-секретарь бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра и журналист Джун Сарпонг.

Во втором выпуске CGI-Путин попытается разобраться в феминизме и поговорит о движении с Деборой Фрэнсис-Уайт, автором подкаста Guilty Feminist.

Комедийное шоу будет выходить на канале BBC Two.

Темы: Телевидение и его влияние на общество в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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24.05.2019, 23:17
Гость: Надеюсь

Хотя бы на английском узнать, почему "она утонула".
24.05.2019, 23:02
Гость: Sans nom -

Так вот Вы какой,
Господин Путин.
24.05.2019, 22:11
Гость: BBC

.лучше бы показывали больше Shawn The Sheep. А то катятся по дорожке CNN и прочих фyфлo-новостей, типа "highly likely".
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