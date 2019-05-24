«Владимир Путин» стал ведущим нового шоу телеканала ВВС

19:50

Британский телеканал BBC анонсировал новое комедийное ток-шоу, ведущим которого выступает CGI-копия президента РФ Владимира Путина.



Фото с сайта bbc.co.uk

Телеканал уже подготовил два эпизода передачи «Сегодня ночью с Владимиром Путиным».

Гостями первого выпуска выступят Аластер Кэмпбелл, пресс-секретарь бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра и журналист Джун Сарпонг.

Во втором выпуске CGI-Путин попытается разобраться в феминизме и поговорит о движении с Деборой Фрэнсис-Уайт, автором подкаста Guilty Feminist.

Комедийное шоу будет выходить на канале BBC Two.