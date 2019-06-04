Владимир Путин выделил гранты молодым режиссерам и деятелям искусства

09:45

Глава РФ Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Претенденты на получение грантов были отобраны по итогам конкурса, проводившегося в 2018 году, всего в список вошли почти 100 различных проектов, включая кинофильмы, выставки, мастер-классы, конкурсы и семинары, направленные на популяризацию культурного наследия регионов России. Среди тех, кто утвержден на получение грантов на портале правовой информации, есть создатели фотопудеводителей по городам России, автор сайта об Ф.М. Достоевском, представители народных культур и молодые режиссеры документалисты.

Среди последних – Елена Назарова с документальным фильмом «Единственный в мире» - об уникальном театре, созданном кукольником-робототехником

