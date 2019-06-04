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Владимир Путин выделил гранты молодым режиссерам и деятелям искусства

09:45 4.06.2019
Владимир Путин выделил гранты молодым режиссерам и деятелям искусства
Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru
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Глава РФ Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Претенденты на получение грантов были отобраны по итогам конкурса, проводившегося в 2018 году, всего в список вошли почти 100 различных проектов, включая кинофильмы, выставки, мастер-классы, конкурсы и семинары, направленные на популяризацию культурного наследия регионов России. Среди тех, кто утвержден на получение грантов на портале правовой информации, есть создатели фотопудеводителей по городам России, автор сайта об Ф.М. Достоевском, представители народных культур и молодые режиссеры документалисты.

Среди последних – Елена Назарова с документальным фильмом «Единственный в мире» - об уникальном театре, созданном кукольником-робототехником
 

Темы: Искусство и культура, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Музыка и шоу-бизнес, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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04.06.2019, 14:09
Гость: гнус

Ну,как же...,"голубоглазым кириллам"надо ведь тоже "приобщится",не только ведь "конторским"с "ментами" тащить народные денежки."Меценат",однако......
04.06.2019, 13:01
Гость: Евгений В

Большой любитель различных шоу. Уже даже спорт на разврат начал походить в угоду его прихоти: танковый биатлон, а сейчас уже гонки на тракторах, что следующее? В СССР тоже трактористы соревновались, но это было совершенно другое: на пахоте, на уборке урожая, на удоях, и т.д. А сейчас одни шоу.
04.06.2019, 13:00
Гость: Им, конечно,

деньги нужнее, чем старикам.
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