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Фаворитами «Кинотавра» стали фильмы о разводе и о разборках 90-х

11:26 17.06.2019
Подведены итоги фестиваля Кинотавр
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В Сочи 16 июня состоялось закрытие 30-го кинофестиваля «Кинотавр».

Главный приз юбилейного кинофорума на сей раз достался картине о «лихих 90-х» «Бык» начинающего режиссера и бывшего артиста балета Бориса Акопова, сообщает РИА Новости. Сюжет фильма «Бык» разворачивается в 90-х годах. Главным героем ленты стал главарь преступной группировки по прозвищу Бык.

Приз за режиссуру российского кинофестиваля «Кинотавр» получил Александр Лунгин за фильм «Большая поэзия». Исполнитель одной из главных ролей в фильме Александр Кузнецов получил приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль.

Фаворитом же фестиваля стала лента «Давай разведемся» режиссера клипов «Ленинграда» Анны Пармас. Картина получила призы за лучший дебют, лучший сценарий и еще одну статуэтку по итогам зрительского голосования.

В основную конкурсную программу вошли 15 картин. Фестиваль «Кинотавр» проходил в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года.
 

Темы: Кино в России, Кинофестивали в России, Награды и премии в кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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